“Rama më ka telefonuar, e vlerësoj”, Dashnor Sula zbulon komunikimin me kryeministrin: më ftoi të kontribuoj për shtetin

Tiranë, 16 janar 2026 Ish-deputeti i Partisë Demokratike, Dashnor Sula, ka bërë publike një komunikim të drejtpërdrejtë me kryeministrin Edi Rama, të cilin e ka cilësuar si korrekt dhe civil, gjatë një interviste në News24.
Sipas Sulës, telefonata ka ardhur personalisht nga kryeministri, i cili i ka shprehur vlerësim për integritetin dhe dinjitetin e tij përgjatë rreth 20 viteve angazhim në politikë. Ish-deputeti tha se Rama e ka konsideruar si një figurë të papërfolur dhe i ka bërë ftesë që të kontribuojë për shtetin shqiptar, në një rol që vetë Sula do ta vlerësonte të përshtatshëm.
“Ka qenë një telefonatë vlerësuese. Më ka thënë se respekton dinjitetin dhe integritetin tim dhe më ka ftuar të kontribuoj për shtetin shqiptar aty ku e mendoj vetë”, deklaroi Sula.
Ai sqaroi se biseda ka ndodhur gjatë muajve gusht ose shtator, përpara nisjes së sesionit parlamentar, ndërsa përgjigjja e tij ka qenë refuzuese. Sipas tij, në atë moment nuk ishte i gatshëm të merrte përsipër një angazhim të tillë institucional, duke zgjedhur të vijojë rrugën e tij personale dhe profesionale.
Megjithatë, Sula theksoi se e ka falënderuar kryeministrin për vlerësimin, pavarësisht përballjeve dhe debateve politike që kanë pasur ndër vite. Ai e cilësoi këtë veprim si një shenjë civilizimi politik, duke nënvizuar se vlerësimi i karakterit të një kundërshtari politik tregon kurajë dhe standard demokratik.
Ish-deputeti hodhi poshtë gjithashtu zërat për emërime apo angazhime të tij në strukturat e qeverisë, duke theksuar se nuk ka pranuar asnjë rol institucional pas kësaj ftese.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd