Pamjet e lokalizimit dhe arrestimit të drejtorit të saposhkarkuar në burgun e Durrësit

Durrës – Arrestohet ish-drejtori i Burgut të Durrësit, masë sigurie edhe për doktoreshën e IEVP
Policia e Durrësit ka lokalizuar, kapur dhe vënë në pranga ish-drejtorin e Institucionit të Ekzekutimit të Vendimeve Penale (IEVP) Durrës, Indrit Cërloj, 48 vjeç, banues në Durrës.
Sipas njoftimit zyrtar, arrestimi u krye nga specialistët e Seksionit për Hetimin e Krimeve Ekonomike dhe Financiare, në bashkëpunim me Seksionin për Mbështetjen Operacionale në Drejtorinë Vendore të Policisë Durrës. Cërloj u gjet dhe u arrestua në lagjen nr. 6 të qytetit të Durrësit.
Për ish-drejtorin e IEVP Durrës, Gjykata e Shkallës së Parë e Juridiksionit të Përgjithshëm Durrës, me vendimin nr. 19/1, datë 15.01.2026, ka caktuar masën e sigurisë “arrest në burg”, për veprën penale “shpërdorimi i detyrës”.
Po me të njëjtin vendim gjykate, është caktuar masa e sigurisë “arrest në shtëpi” për shtetasen Ylfete Sema, 66 vjeçe, banuese në Durrës, doktoreshë në IEVP Durrës, e dyshuar gjithashtu për veprën penale “shpërdorimi i detyrës”.
Vala e arresteve erdhi një ditë pasi ministria e Drejtësisë shkarkoi dy zyrtarët duke i hapur rrugën procedimit penal.
Gjithçka nisi pasi më herët u arratis në mënyrë spektakolare nga spitali i Durrësit, i paraburgosuri Altin Ndoci, i akuzuar nga SPAK për disa vrasje.
Ndoci ende nuk është lokalizuar dhe mbetet në liri.
Materialet procedurale do t’i kalojnë Prokurorisë së Juridiksionit të Përgjithshëm Durrës, për kryerjen e veprimeve të mëtejshme hetimore. /noa.al
