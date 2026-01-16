Dalin pamjet dhe emrat e personave të përfshirë në aksidentin me 4 të plagosur në Dibër

Dibër – Katër persona mbetën të plagosur në një aksident që ndodhi pak më parë në Dibër dhe gjendja e dy prej tyre ishte e rëndë ndaj u dërguan me helikopter në Tiranë.
Ngjarja ndodhi rreth orës 15:40, në aksin rrugor Peshkopi–Maqellarë, pranë fshatit Dovalan, kur në rrethana të papritura janë përplasur dy automjete.
Makinat kishin për drejtues përkatësisht shtetasit Kapllan Lika, 68 vjeç, dhe Novruz Jashari, 57 vjeç.
Si pasojë e përplasjes, kanë mbetur të lënduar dy drejtuesit dhe dy bashëshortet e tyre shtetaset H.Jashari, 55 vjeçe, dhe V.Lika, 66 vjeçe.
Në pamjet shikoni vendin e ngjarjes pak pas aksidentit.
Kapllan Lika dhe bashkëshortja e tij V.Lika, u transportuan me helikopter drejt Tiranës, për ndihmë më të specializuar mjekësore.
Grupi hetimor ndodhet në vendngjarje dhe po kryen veprimet e nevojshme për sqarimin e plotë të rrethanave të aksidentit.
