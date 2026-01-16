Dibër – Aksident i rëndë në aksin Peshkopi–Maqellarë, katër të plagosur, dy dërgohen me helikopter drejt Tiranës

Një aksident rrugor me pasojë plagosjen e katër personave është regjistruar pasditen e sotme në qarkun e Dibrës.
Sipas informacionit paraprak, rreth orës 15:40, në aksin rrugor Peshkopi–Maqellarë, pranë fshatit Dovalan, janë përplasur dy automjete që drejtoheshin nga shtetasit K. L., 68 vjeç, dhe N. J., 57 vjeç.
Si pasojë e përplasjes, kanë mbetur të lënduar të dy drejtuesit e mjeteve, si dhe bashkëshortet e tyre, shtetaset H. J., 55 vjeçe, dhe V. L., 66 vjeçe. Të plagosurit janë transportuar fillimisht për ndihmë mjekësore, ndërsa për shkak të gjendjes më të rënduar shëndetësore, shtetasi K. L. dhe bashkëshortja e tij V. L. janë dërguar me helikopter drejt Tiranës, për trajtim më të specializuar.
Të dhëna nga vendngjarja: Përplasje kokë më kokë në aksin Maqellarë–Peshkopi, katër të plagosur
Shtetasit Kapllan Lika dhe bashkëshortja e tij, Vere Lika, të cilët udhëtonin me një automjet tip Opel, po transportohen me helikopter drejt Tiranës për trajtim më të specializuar mjekësor, për shkak të gjendjes së tyre shëndetësore.
Ndërkohë, drejtuesi i automjetit tip Ford, Novruz Jashari, dhe bashkëshortja e tij, Hane Jashari, po marrin mjekim në Spitalin Rajonal të Dibrës, ku ndodhen nën kujdesin e mjekëve.
Në vendngjarje kanë mbërritur shërbimet e Policisë, të cilat po kryejnë veprimet hetimore për të përcaktuar shkaqet dhe rrethanat e aksidentit. Qarkullimi në këtë segment rrugor ka qenë i vështirësuar për disa minuta.
