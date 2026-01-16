Arratisja e Altin Ndocit, arrestohet një ditë pas shkarkimit ish-drejtori i burgut të Durrësit

DURRËS, 16 Janar 2026 – Një ditë pasi u shkarkua nga drejtimi i Burgut të Durrësit, Indrit Cërloj është arrestuar nga autoritetet.
Arrestimi i tij lidhet me arratisjen e të paraburgosurit me rrezikshmëri të lartë shoqërore, Altin Ndoci.
Raportohet se ish-drejtori i Burgut të Durrësit, Indrit Cërloj është arrestuar pas arratisjes së Altin Ndocit.
Me vendim të Gjykatës së Durrësit është caktuar edhe masa arrest në shtëpi për shefen e Shërbimit Shëndetësor në burg, Ylfete Sema.
Që të dy akuzohen për shpërdorim detyre.
Autoritetet po hetojnë rrethanat e ngjarjes dhe përgjegjësitë institucionale që mund të kenë çuar në largimin e Ndocit nga ambientet me siguri të lartë.
Ende nuk ka një reagim zyrtar nga institucionet e drejtësisë lidhur me akuzat konkrete ndaj Cërloj. Noa.al nuk mori një përgjigje deri në publikimin e këtij lajmi.
