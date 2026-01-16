Udhëtimi ajror u rimëkëmb me fluturime rekord në vitin 2025

Sektori i aviacionit civil të Kinës regjistroi një numër rekord fluturimesh pasagjerësh në vitin 2025, duke shënuar një ndryshim nga rimëkëmbja e paqëndrueshme pas pandemisë në një periudhë rritjeje të normalizuar dhe me cilësi të lartë, tregojnë të dhënat e industrisë.
Sipas një raporti zhvillimi të vitit 2025 të publikuar së fundmi nga ofruesi i të dhënave të aviacionit “VariFlight”, linjat ajrore në Kinën kontinentale operuan 5.37 milionë fluturime vitin e kaluar, një rritje prej 2.96 për qind nga viti 2024.
Numri i vendeve të rezervuara u rrit gjithashtu në një nivel historik prej 935.8 milionë, 2.48 për qind më shumë se viti i kaluar.
Analistët thanë se rritja me një shifër, krahasuar me rritjen prej gati 9 për qind të parë në vitin 2024, tregon një treg në pjekuri ku furnizimi po kalibrohet me kujdes për të përmbushur kërkesën.
Shoqata Ndërkombëtare e Transportit Ajror njoftoi se kërkesa globale e pasagjerëve dhe rritja e kapacitetit mbeten pozitive, por tani po zgjerohen në nivele më tipike krahasuar me rimëkëmbjet e ndjeshme të vërejtura në vitin 2023 dhe fillim të vitit 2024.
Rrugët ndërkombëtare dhe rajonale mbetën nxitësi kryesor i kësaj rritjeje.
Fluturimet në këto rrugë u rritën me gati 16 për qind në baza vjetore në 545.700 udhëtime, duke u rikthyer në nivele afër vitit 2019, ndërsa tregu vendas pati një rritje modeste prej 1.67 për qind.
Koreja e Jugut ishte destinacioni më i preferuar i huaj për nga vëllimi i fluturimeve dhe vrulli pritet të përshpejtohet ndërsa afrohet Festa e Pranverës në mesin e shkurtit.
Sipas medies koreane, trafiku i pasagjerëve në linjat Koreja e Jugut-Kinë arriti në 16.8 milionë udhëtime në vitin 2025, një rritje prej 22 për qind krahasuar me vitin e kaluar, e nxitur nga masat e udhëtimit pa viza dhe çmimet konkurruese të biletave ajrore, duke cituar të dhëna nga Ministria e Transportit dhe Shoqata e Aviacionit të Koresë së Jugut.
Të dhënat nga aplikacioni i udhëtimit ajror “Umetrip” tregojnë se rezervimet e fluturimeve dalëse për periudhën e Festës së Pranverës nga 15 deri më 23 shkurt i kanë tejkaluar 610.000 që nga 6 janari, me Seulin, Bangkokun, Singaporin dhe Rajonin e Posaçëm Administrativ të Hong Kongut midis zgjedhjeve kryesore për pushuesit e pjesës kontinentale.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd