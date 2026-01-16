Rama: Të vendosim piketat për ndërtimin e godinës së re të Parlamentit

TIRANË – Kryeministri Edi Rama ka hedhur idenë për ndërtimin e një godine të re të Parlamentit të Shqipërisë, duke theksuar nevojën për përcaktimin e një kalendari të qartë për realizimin e këtij projekti. Kreu i qeverisë nuk dha detaje konkrete mbi vendndodhjen apo afatet e nisjes së punimeve.
Deklarata u bë gjatë mbledhjes së Grupit Parlamentar të Partisë Socialiste, ku Rama vuri theksin edhe te domosdoshmëria e modernizimit të administratës së Kuvendit, në kuadër të përmbushjes së standardeve evropiane.
Sipas tij, brenda dy viteve Shqipëria duhet të përmbushë kriteret e nevojshme për integrimin në Bashkimin Evropian, ndërsa administrata parlamentare duhet të mbështetet nga një transformim i thellë teknologjik.
“Duhet ta vazhdojmë me administratën e Kuvendit, që prej kohësh kemi thënë se duhet të modernizohet dhe të mbështetet nga një transformim teknologjik. Nga ana tjetër, duhet të vendosim piketat në një kalendar të qartë për godinën e re të Parlamentit të Shqipërisë. Të gjitha këto së bashku ndihmojnë për t’i dhënë më shumë energji pozitive punës së deputetëve”, u shpreh Rama.
Kryeministri theksoi se modernizimi institucional dhe infrastruktura bashkëkohore janë elementë kyç për forcimin e funksionimit të Kuvendit dhe përshpejtimin e procesit të integrimit evropian.
