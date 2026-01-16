Serial plaçkitjesh në Durrës, i riu kapet me ‘pajisjet’ e vjedhjes së radhës (VIDEO)

Durrës – Operacioni “Target” zbardh seri vjedhjesh në banesa, arrestohet 29-vjeçari
Policia e Durrësit ka finalizuar me sukses operacionin policor të koduar “Target”, i zhvilluar për zbardhjen dhe dokumentimin e disa vjedhjeve të ndodhura në banesa.
Si rezultat i hetimeve të kryera nga specialistët për Hetimin e Krimeve të Komisariatit të Policisë Durrës, në drejtimin e Prokurorisë, është identifikuar, kapur dhe arrestuar shtetasi D. C., 29 vjeç, banues në Sukth.
Nga veprimet hetimore dyshohet se 29-vjeçari, gjatë periudhës dhjetor 2025 – janar 2026, ka kryer tre vjedhje të përsëritura në banesën e një shtetaseje italiane, në zonën e Fermës Sukth, duke marrë shuma parash, bizhuteri dhe pajisje të ndryshme. Po ashtu, ai dyshohet se ka vjedhur edhe në 5 banesa të tjera në këtë zonë.
Gjatë momentit të ndalimit dhe kontrollit fizik, shërbimet e Policisë i gjetën të riut një maskë dhe një palë doreza, të cilat dyshohet se i përdorte gjatë vjedhjeve, si edhe një pistoletë sportive, të cilën e mbante pa leje.
Policia bën me dije se hetimet vijojnë, pasi ekziston dyshimi se 29-vjeçari mund të jetë i përfshirë edhe në vjedhje të tjera.
Materialet procedurale i janë referuar Prokurorisë së Durrësit, për veprime të mëtejshme ligjore, për veprat penale “Vjedhja”, e kryer më shumë se një herë, dhe “Prodhimi dhe mbajtja pa leje e armëve të gjuetisë dhe sportive”.
