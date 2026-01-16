Alarm i kuq në Britaninë e Madhe për stuhinë “Goretti”! Priten erëra deri në 160 km/h

Autoritetet meteorologjike britanike kanë shpallur një paralajmërim të nivelit të kuq për mot ekstrem në jugperëndim të Anglisë, ndërsa stuhia “Goretti” po i afrohet me shpejtësi Britanisë së Madhe, duke sjellë erëra të rrezikshme dhe kushte të jashtëzakonshme atmosferike.
Sipas Met Office, paralajmërimi prek veçanërisht Cornwallin dhe Ishujt Scilly, ku priten erëra shumë të fuqishme për një periudhë prej dy deri në tre orë. Në zonat më të ekspozuara, shpejtësia e erës mund të arrijë 130–160 km/h, me rrezik serioz për jetën dhe pronën.
Autoritetet paralajmërojnë për dëmtime të ndërtesave, dallgë shumë të mëdha, objekte që fluturojnë në ajër, si dhe ndërprerje të energjisë elektrike dhe anulime të transportit publik. Qytetarëve u është kërkuar të shmangin udhëtimet dhe të marrin masa mbrojtëse.
Met Office thekson se një paralajmërim i kuq nënkupton mot jashtëzakonisht të rrezikshëm, me pasoja të mëdha në infrastrukturë, furnizim me energji dhe lëvizjen e njerëzve, duke këshilluar që banorët të qëndrojnë në ambiente të sigurta.
Stuhia “Goretti”, e emërtuar nga shërbimi meteorologjik francez Météo-France, është cilësuar si një ngjarje me shumë rreziqe. Përveç erërave ekstreme, parashikohen edhe reshje intensive bore, me trashësi deri në 30 centimetra në disa zona të Britanisë së Madhe.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd