Mësohen emrat e personave të aksidentit te Ura e Dajlanit në Durrës

DURRËS- Një aksident sa tragjik aq dhe i frikshëm ndodhi mbrëmjen e kaluar në urën e Dajlanit në Durrës.
Mësohet se automjeti tip ‘BMW X5’ ka qenë duke lëvizur me shpejtësi të lartë dhe më pas ka devijuar, çka dyshohet se ka qënë shkaku kryesor që makina ka dalë nga mbikalimi në urën e Dajlanit.
Ndërkohë që viktimë mbeti 18-vjeçarja Vikena Greku, e cila ishte pasagjere. Ndërsa i plagosuri është shtetasi Arbër Xhaxhaj, i cili ishte i dehur në timon.
