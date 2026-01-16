Horoskopi i Paolo Fox për sot, e premte 16 janar 2026

Yjet flasin qartë, por për disa shenja fshihen më shumë gjëra sesa tregohen
Dashi
Ndjeshmëria është e lartë sot dhe kjo ndikon drejtpërdrejt në jetën sentimentale. Ka romantizëm, por ekziston rreziku i idealizimit të tepërt të personit përballë. Duhet maturi dhe këmbë në tokë. Në punë mund të ndihesh i pasigurt ose i shpërqendruar, por intuita është çelësi për të gjetur përgjigjen e duhur. Mos e neglizho zërin e brendshëm.
Demi
Sot vjen një moment vendimtar në dashuri. Do të duhet të zgjedhësh mes sigurisë që njeh dhe asaj që dëshiron vërtet. Marrëdhëniet janë në plan të parë, por pa harruar veten. Në fushën profesionale shfaqen mundësi bashkëpunimi, por jo të gjitha duhen pranuar. Kujdes që të mos sakrifikosh interesat personale për t’i kënaqur të tjerët.
Binjakët
Yjet tregojnë ndryshime të thella dhe të pakthyeshme. Në dashuri nuk ka më gjysmë-masa: ose gjithçka, ose asgjë. Pasionet janë të forta, por bashkë me to edhe xhelozitë. Në punë po përgatitet një lëvizje e rëndësishme, ende jo e dukshme, por shumë ndikimplotë në të ardhmen e afërt.
Gaforrja
Energjia të shtyn të shikosh përpara dhe të lësh pas gjithçka që të ka rënduar emocionalisht. Në dashuri rikthehet dëshira për liri, por duhet kujdes që pavarësia të mos kthehet në distancë. Në punë shfaqen mundësi të reja, kontakte me jashtë ose projekte që nisin të marrin formë.
Luani
Je përballë vendimeve të rëndësishme, veçanërisht në fushën profesionale. Përpjekjet e fundit po japin rezultat, edhe pse ngadalë. Në dashuri je më reflektues se zakonisht; nuk është dita për nxitim, por për ndërtim të qëndrueshëm dhe durim.
Virgjëresha
Sot yjet të ftojnë të thyesh rregullat dhe të mendosh ndryshe. Në dashuri nevojitet më shumë dialog dhe hapësirë personale. Marrëdhëniet jo tradicionale favorizohen. Në punë ke ide shumë të mira, por duhet ndihma e dikujt tjetër për t’i kthyer në realitet konkret.
Peshorja
Dashuria të vendos sërish përballë një zgjedhjeje të rëndësishme: të qëndrosh aty ku je apo të ndjekësh atë që dëshiron realisht. Marrëdhëniet janë në qendër të vëmendjes, por pa harruar nevojat personale. Në punë mund të vijnë bashkëpunime interesante, por kujdes të mos shpërndahesh duke dashur të kënaqësh të gjithë.
Akrepi
Asgjë nuk është sipërfaqësore sot. Në dashuri kërkon të vërtetën, edhe nëse ajo dhemb. Pasioni është i fortë, por edhe tensionet emocionale. Në punë po përgatit një veprim strategjik: vëzhgo me kujdes përpara se të veprosh.
Shigjetari
Entuziazmi rikthehet dhe të shtyn të ecësh përpara, duke lënë pas lodhjet e së shkuarës. Në dashuri lind nevoja për liri, por duhet balancë që kjo të mos kthehet në ftohje. Në punë hapen horizonte të reja, veçanërisht për ata që kanë lidhje me jashtë ose projekte afatgjata.
Bricjapi
Je në një fazë vendimtare, sidomos në karrierë. Angazhimi yt po shpërblehet, edhe pse rezultatet nuk janë të menjëhershme. Në dashuri mbizotëron reflektimi dhe nevoja për stabilitet. Është periudhë e mirë për të konsoliduar, jo për të rrezikuar.
Ujori
Yjet të shtyjnë të mendosh jashtë kornizave. Në dashuri kërkohet komunikim i hapur dhe liri mendimi; marrëdhëniet jo konvencionale janë të favorizuara. Në punë ke ide shumë kreative, por suksesi vjen vetëm nëse gjen personin e duhur për t’i konkretizuar.
Peshqit
Ndjeshmëria është shumë e theksuar sot. Në dashuri je romantik, por duhet kujdes nga idealizimi i tepërt. Realiteti nuk duhet humbur nga sytë. Në punë mund të ndihesh i paqartë, por përgjigjet vijnë nëse i beson intuitës dhe nuk nxitohesh. /noa.al
Shënim i noa.al: Horoskopi nuk synon të zëvendësojë në asnjë mënyrë informacionin shkencor të dhënë nga mjekë dhe specialistë të fushave përkatëse. Nëse keni nevojë për këshilla të caktuara, ju rekomandojmë të kontaktoni një profesionist. Astrologjia merret me lëvizjet e yjeve dhe planetëve, megjithatë, në asnjë mënyrë noa.al nuk nxit vendime të bazuara mbi horoskopin.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd