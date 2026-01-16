Barcelona kalon në çerekfinalen e Kupës së Mbretit mes vuajtjesh

SPANJE – Barcelona vuajti por arriti të presë biletën për në çerekfinale të Kupës së Mbretit. Skuadra katalanase arriti të fitojë ndaj Racing Santander, skuadrës kryesuese të Divizionit të Dytë me rezultatin 2-0 në një sfidë ku hasi në jo pak vështirësi.
Pjesa e parë e ndeshjes që nisi me 15 minuta vonesë për shkak të një problemi me hyrjen e tifozëve në stadium, ishte shumë intensive me ritëm nga të dyja skuadra. Barcelona kishte zotërimin e topit në fushë, por nuk mundi të rrezikojë në portën e Ezkietës, ndërsa në krahun tjetër Racing ishte vendosur mirë në mbrojtje dhe tentoi të shfrytëzojë kundërsulmet dhe pjesa e parë përfundoi me rrjeta të paprekura 0-0.
Në fillimin e pjesës së dytë, Barcelona krijoi mundësi shënimi me Rashford dhe Lamine Yamal, por që të dy futbollistët u ndalën nga portieri i Racing Santander. Me kalimin e minutave, Barcelona e rriti presionin në fushë duke e spostuar Racing në gjysmëfushën e tij dhe në minutën e 66 Barcelona e theu më në fund murin e ngritur nga Racing me anë të Ferran Torres që u shërbye nga Fermin Lopez duke marrë avantazhin 1-0 në këtë ndeshje.
Pas këtij momenti Flick hodhi në fushë Raphinan, Lewandowskin dhe Pedrin dhe Barcelona vijoi me sulmet në kërkim të golit të dytë. Racing kishte meritën që nuk ia bënte aspak të lehtë gjërat skuadrës katalanase, madje me kundërsulm arriti të gjejë dy herë golin por në të dy rastet golat u anuluan për pozicion jashtë loje. Në minutën e 94 Racing kishte shansin e artë për të barazuar me Lozanon, por Joan Garcia bëri një ndërhyrje vendimtare duke mbajtur portën e tij të paprekur. Por po nuk shënove do të pësosh dhe këtë e shfrytëzoi Barcelona që vulosi fitoren përfundimtare 2-0 me golin e Lamine Yamal me skuadrën e Hansi Flick që kaloi mes 8 skuadrave më të mira të Kupës së Mbretit.
