Një vajzë e re vdiq, tre djem janë plagosur rëndë në aksidentin e Durrësit

Durrës | Makina bie nga mbikalimi te Ura e Dajlanit, humb jetën një 18-vjeçare, 3 të plagosur
Në aksidentin e rëndë rrugor që u regjistrua në mesnatë në qytetin e Durrësit, një vajzë 18 vjeçare vdiq dhe 3 të rinj u plagosën, konfirmon policia e kontaktuar nga noa.al.
Rreth orës 22:15, të datës 15 janar 2026, te Ura e Dajlanit, në lagjen nr. 4, një automjet me drejtues shtetasin A. Xh., 26 vjeç, banues në Fier, ka dalë nga rruga dhe ka rënë nga mbikalimi.
Si pasojë e aksidentit, ka humbur jetën pasagjerja në automjet, shtetasja V. G., 18 vjeçe.
Ndërkohë, janë dëmtuar drejtuesi i mjetit, A. Xh., si dhe dy këmbësorë, shtetasit T. T., 33 vjeç dhe A. M., 35 vjeç.
Të plagosurit janë transportuar në spital dhe ndodhen nën kujdesin e mjekëve.
Në vendngjarje ndodhet grupi hetimor, i cili po punon për sqarimin e plotë të rrethanave dhe shkaqeve të këtij aksidenti të rëndë.
