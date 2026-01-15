“Loja e madhe e shekullit XXI është Arktiku”, Steve Bannon: Kanadaja mund të bëhet ‘Ukraina tjetër’

Abd Dhabi, 15 janar 2026
Ish-strategu i presidentit amerikan, Steve Bannon, ka deklaruar se Arktiku po bëhet qendra e një “loje të madhe” gjeopolitike në shekullin XXI, ku Rusia dhe Kina po lëvizin masivisht. Në një intervistë për Corriere della Sera, Bannon paralajmëron se Kanadaja mund të përballet me rreziqe të ngjashme me Ukrainën nëse nuk mbrohet nga Shtetet e Bashkuara.
Ai komentoi gjithashtu ndërhyrjet amerikane në Venezuelë, Iran dhe vende të tjera, duke theksuar se sanksionet ekonomike janë më efektive se ndërhyrjet ushtarake për rrëzimin e regjimeve. “Trump mban të hapura opsionet ushtarake, por sanksionet kanë sjellë rezultat. Popujt do të rrëzojnë regjimet për liri dhe jetë normale,” tha Bannon.
Sipas tij, Arktiku dhe Kanadaja janë zona kyçe për mbrojtjen e hemisferës perëndimore, duke krahasuar situatën me lojën e Rusisë dhe Britanisë për portet dhe kontrollin e Indisë në shekullin XIX. Ai paralajmëron se Kina shikon Arktikun kanadez si Rusia shekullin e kaluar shikonte Ukrainën dhe mund të përpiqet të marrë pjesë territori, gjë që Shtetet e Bashkuara nuk do ta lejojnë.
Bannon u shpreh se për Trump, politika “America First” përfshin mbrojtjen e emigrantëve të paligjshëm, qyteteve amerikane, si dhe hemisferës perëndimore, duke përfshirë Arktikun, Groenlandën, Venezuelën dhe Kanalin e Panamasë. Ai shtoi se ndërhyrjet ushtarake do të jenë minimale, ndërsa sanksionet dhe presioni ekonomik do të vazhdojnë të jenë instrumenti kryesor.
Në intervistë u diskutua gjithashtu për situatën politike brenda SHBA-së dhe planet e Trump për vitin 2026, me Bannon që tha se fokusimi kryesor mbetet hemisfera perëndimore dhe ruajtja e ndikimit amerikan në rajon.
