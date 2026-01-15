Akademia e Shkencave e Kosovës: Nuk u ftuam për Fjalorin e Madh të gjuhës shqipe

Prishtinë, 15 janar 2026 Akademia e Shkencave e Kosovës ka njoftuar se nuk është bërë pjesë e projektit për hartimin e Fjalorit të Madh të Gjuhës Shqipe. Akademikët nga Kosova shpjegojnë se, pa përcaktimin e parimeve të punës dhe zgjidhjes së dilemave, veçanërisht për çështjet e leksikut, nuk kanë pranuar të marrin pjesë.
Nga ana tjetër, Akademia e Shkencave e Shqipërisë thotë se ftesa për pjesëmarrje iu drejtua të gjithë specialistëve, por pjesëmarrës kanë qenë vetëm anëtarët e Institutit Albanologjik të Prishtinës.
Fjalori përfshin mbi 105 mijë fjalë dhe 250 mijë kuptime, duke përdorur jo vetëm burimet fjalorike, por edhe veprat e shkrimtarëve që kanë pasuruar gjuhën shqipe, përfshirë Ismail Kadarenë, Dritëro Agollin, Fatos Arapin, Rexhep Qosen, Sabri Hamitin, Anton Çetën dhe Murat Isakun. Drejtori i Institutit të Gjuhësisë, akad. Prof. Dr. Valter Memisha, thekson se janë krijuar edhe formime të reja si ‘thashathemnajë’, ‘qiellnajë’, ‘lulnajë’ dhe ‘bredhnajë’, të cilat pasurojnë jo vetëm muzikën e gjuhës, por edhe ligjet e formimit të saj të brendshëm.
Në fjalor janë përfshirë mbi 35 mijë njësi nga të folmet dialektore, duke respektuar rregullin që përfshihen vetëm fjalët që mund të ngrihen në nivelin e shqipes standarde. Janë shtuar gjithashtu mbiemrat me ‘shëm’, duke u kushtuar vëmendje gegërishtes. Për huazimet, janë përfshirë vetëm ato fjalë që përdoren nga pjesa më e madhe e shqiptarëve ose që sjellin kuptime të reja.
Fjalori mbështetet në parimet leksikografike të traditës dhe ato bashkëkohore, vendase e ndërkombëtare, dhe ka funksion kryesisht informues, duke synuar pasurimin dhe standardizimin e gjuhës shqipe.
