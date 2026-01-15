Bashkëshortja e tij kreu marrëdhënie me një nxënës 17-vjeçar, vendimin që merr burri askush nuk e priste!

“The Sun” shkruan se ngjarja e mësueses më nxënësin e saj ka ndodhur mes qershorit dhe nëntorit të vitit 2022
Një burrë ka vendosur që të qëndrojë me bashkëshorten e tij edhe pse ajo e kishte tradhtuar me një adoleshent. Ai ka preferuar që të mos divorcohet prej saj, por të shkonte të jetonte në një shtëpi të re së bashku me të, larg jetës publike.
Mësuesja McKenna Kindred shkaktoi një trazirë të madhe kur lindën dyshimet se ajo kishte kryer marrëdhënie seksuale me një nxënë 17-vjeçare, teksa bashkëshorti i saj, Kyle, ishte jashtë qytetit.
McKenna arriti që të shmangte burgun pasi bëri të mundur që të binin dakord për një marrëveshje pranimi fajësie në gjykatë.
E tani, është zbuluar se Kyle është ende me McKenna pavarësisht mënyrave të saj të tradhtisë.
Në atë kohë, mësuesja ishte 23 vjeçe dhe lidhaj e saj me adoleshentin u zbulua shumë shpejt, pasi ky i fundit u tregoi gjithçka prindërve të tij, të cilët menjëherë ngritën alarmin.
Duke u paraqitur në gjykatë në mars të vitit 2024, nëna e fëmijës e kishte kritikuar këtë veprim si një “abuzim të pushtetit”.
Gjykata e Lartë e Qarkut Spokane dëgjoi në atë kohë se nëna ishte tërbuar: “Një dritë që ai mbante me vete është zbehur”.
Duke shpërthyer në lot në dhomën e dëshmitarëve, McKenna qau me dënesë ndërsa i kërkoi falje studentit dhe familjes së tij, duke shtuar se ishte “thellësisht e turpëruar” për atë që kishte bërë.
Më vonë ajo u deklarua fajtore për akuzat e ndryshuara për sjellje të pahijshme seksuale të shkallës së dytë me një të mitur dhe komunikim me një të mitur për qëllime imorale.
Pasi u dënua me një lirim me kusht dyvjeçar, si dhe me 700 dollarë shpenzime, McKenna u urdhërua nga kryetari i trupit gjykues të regjistrohej si shkelëse e ligjit seksual për 10 vjet. Tani, është konfirmuar se pavarësisht se ka qenë jobesnike, McKenna është ende me bashkëshortin e saj Kyle.
Ky i fundit zgjodhi të mos divorcohej nga gruaja e tij jobesnike dhe në vend të kësaj është zhvendosur në Idaho, sipas të dhënave të pronës. Tani besohet se çifti jeton në kryeqytetin e shtetit, Boise, ku Kyle tani punon si avokat i pasurive të paluajtshme për një firmë lokale.
Ndërkohë thuhet se McKenna kishte hequr dorë vullnetarisht nga licenca e saj për të dhënë mësim pasi u hetua nga bordi i standardeve të Idaho-s. Kyle, nga ana e tij, tani është një avokat i besuar për firmën lokale Holland & Hart.
