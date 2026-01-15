Gazetari grek i shqipton emrin gabim, Rama e sulmon dhe e tall: E bëre se je grek! Nuk je pasardhës i Aristotelit!

Përgjigja e ashpër e Ramës ndaj një gazetari greko-amerikan: "Grekët mendojnë se janë trashëgimtarë të Platonit dhe Aristotelit"
Abu Dhabi, 15 janar 2026 – Kryeministri Edi Rama, reagoi ashpër ndaj një gazetari grek gjatë Samitit të Zhvillimit të Qëndrueshëm në Abu Dhabi, pas gabimeve në shqiptimin e emrit të tij dhe të Kryeministrit malazez Milojko Spajiç..
Shkak u bë shqiptimi i gabuar i emrit të tij nga moderatori, John Defterios, çka e shtyu Ramën të bëjë një sërë komentesh që tejkaluan incidentin personal dhe morën karakter përgjithësues e përçmues siç vlerësuan sot mediat e vendit fqinjë.
Diskutimi nisi kur kryeministri shqiptar shprehu pakënaqësinë ndaj gazetarit dhe moderatorit greko-amerikan, John Defterios, i cili thuhet se e shqiptoi gabim mbiemrin e Ramës, kur tha Edi Rame.
“Je grek, apo jo? Prandaj i shqipton gabim. E di këtë, sepse jemi fqinjë. Ju njohim shumë mirë”, tha Rama.
“Si grek… gjithmonë i nënvlerëson njerëzit”.
Më tej, Rama vijoi me një tjetër koment therës:
“Si grek […] gjithmonë i nënvlerëson njerëzit. Mendon se ke monopolin e filozofisë. Mendon se je trashëgimtar i Platonit dhe Aristotelit, por nuk je.”
Në një moment tjetër, kur moderatori përmendi një projekt investimi prej një miliard eurosh për Shqipërinë, Rama iu përgjigj:
“Është më shumë se një miliard. Numëroni si grekët. Kur flisni për paratë tuaja, shtoni tre zero më tepër. Kur flisni për paratë e të tjerëve, hiqni tre zero. Këtë bëni. Prandaj ju do kaq shumë Bashkimi Evropian.”
Në të njëjtën frymë ironike, Rama komentoi edhe për Malin e Zi duke thënë:
“Mali i Zi është vendi më i madh dhe më i rëndësishëm i rajonit. Ka 50 milionë qytetarë. Ne jemi të vegjël, por Mali i Zi është gjithçka.”
Çfarë ndodhi
Gazetari greko-amerikan John Defterios, i cili moderonte diskutimin, shqiptoi gabim emrat e dy kryeministrave. Kryeministri malazez e korrigjoi thjesht, ndërsa Rama nuk u ndal me kaq, duke i thënë moderatorit Defterios se gabimi i tij vinte sepse është grek.
Rama gjithashtu e talli duke i thënë: “Si grek, duhet ta kishe ditur. Kështu bën ti, gjithmonë i nënvlerëson njerëzit sepse mendon se ke monopol mbi filozofinë dhe je trashëgimtar i drejtpërdrejtë i Platonit dhe Aristotelit. Por ti nuk je.”
Më tej, diskutimi u përqendrua te investimet në Shqipëri. Gazetari foli për një projekt njëmiliardësh, por Rama e korrigjoi dy herë, duke theksuar se shuma reale ishte më e madhe dhe e talli duke thënë se “kur flet për paratë e tua, shton tre zero, kur flet për paratë e të tjerëve, zbret tre zero.”
Sulmet e Ramës ndaj gazetarit dhe origjinës së tij u përmendën nga mediat greke, të cilat raportuan se kryeministri shqiptar shfrytëzoi momentin për të ironizuar Defterios dhe për të theksuar vlerën e investimeve shqiptare, duke krijuar një debat të zjarrtë, por edhe plot humor, në një samit ndërkombëtar.
Ky incident nxjerr në pah jo vetëm tensionet diplomatike dhe rivalitetin e lehtë mes fqinjëve ballkanikë, por edhe stilin provokues dhe të drejtpërdrejtë të kryeministrit Rama në komunikimin publik vendas dhe ndërkombëtar.
Dialogu i plotë:
John Defterios: Le të përshëndesim Shkëlqësinë e Tij, Edi Rame, Kryeministër i Shqipërisë, më vjen mirë që ju shoh, Edi. Mund të uleni. Dhe Shkëlqësinë e Tij, Malicho Spasic, Kryeministër i Malit të Zi. Do t’ju lejoj të më korrigjoni tani, ja ku jeni.
Milojko Spitz: Milojko Spitz.
John Defterios: Oh, Speights, në rregull. Unë kam një theks italian dhe grek.
Edi Rama: Është Edi Rama, jo Rame.
John Defterios: (qesh) Kam pasur një fillim fantastik me ju të dy.
Edi Rama: Je grek, apo jo?
John Defterios: Unë jam grek, po.
Edi Rama: Kjo është arsyeja pse i shqiptove gabim emrat tanë. Këtë bën ti. E di, sepse jemi fqinjë dhe e di shumë mirë.
John Defterios: (qesh) Jam i lumtur që ju kam të dyve.
Edi Rama: Mentori ynë, ai është njeriu që mbajti një nga fjalimet më të mira që kam dëgjuar ndonjëherë dje. Emri i tij është Dr. Sultan Jaber. Nuk e di nëse e njihni.
John Defterios: Vërtet? Nuk jam i sigurt…
(të qeshura dhe duartrokitje)
Edi Rama: Si grek, duhet ta njohësh më mirë.
John Defterios: Nuk e di, mund ta kem njohur.
Edi Rama: Ti gjithmonë i nënvlerëson njerëzit. Mendon se ke monopol mbi filozofinë dhe se je trashëgimtar i Platonit dhe Aristotelit. Por nuk je.
John Defterios: Me gjithë respektin e duhur…
Edi Rama: Duhet të mbarojmë, nuk dua të humbas kohë me këtë vend të madh, Malin e Zi. Mali i Zi është vendi më i madh në rajonin tonë, ka 50 milionë qytetarë, ne jemi një vend i vogël, Serbia është më e madhe, por Mali i Zi është i vetmi. Më vjen keq, por do ta lëmë me një ëmbëlsi në fund.
……
John Defterios: Është e mahnitshme, një projekt prej një miliard dollarësh po zbatohet.
Edi Rama: Është më shumë se një miliard.
John Defterios: Një investim prej një miliardi së bashku me tre projekte të tilla.
Edi Rama: Është më shumë se një miliard.
John Defterios: Vazhdo.
Edi Rama: Përsëri, ti i bën llogaritë si grek. Kur flet për paratë e tua, shton tre zero shtesë. Kur flet për paratë e të tjerëve, zbrit tre zero. Kjo është ajo që bën. KJO ËSHTË arsyeja pse BE-ja të do kaq shumë.
