Rusia godet objektin më të madh energjetik në Kharkiv, miliona ukrainas mbeten në errësirë dhe pa ngrohje

Ukrainë, 15 janar 2026 Forcat ruse kanë shkatërruar një objekt të madh energjetik në Kharkiv, qytetin e dytë më të madh të Ukrainës, duke e zhytur një pjesë të konsiderueshme të vendit në errësirë dhe duke lënë miliona qytetarë pa energji elektrike dhe ngrohje, në mes të dimrit. Lajmi u konfirmua nga kryebashkiaku i qytetit, Ihor Terekhov.
Sulmi është pjesë e ofensivës ajrore dimërore të Moskës, e cila ka në shënjestër rrjetet e shpërndarjes së energjisë elektrike dhe objekte të tjera strategjike energjetike. Paralelisht, Rusia ka intensifikuar presionin edhe në fushën e betejës, duke e vendosur Kievin në një pozicion mbrojtës, ndërsa përballet edhe me trysni nga Shtetet e Bashkuara për të avancuar drejt një procesi paqeje.
Në një postim në aplikacionin Telegram, kryebashkiaku Terekhov nuk specifikoi llojin e saktë të objektit të goditur, por bëri të ditur se ekipet e emergjencës ndodhen në terren dhe po punojnë pa ndërprerje për të vlerësuar dëmet dhe për të rikthyer shërbimet bazë.
Mediat ndërkombëtare theksojnë se Kharkiv ndodhet vetëm 25 kilometra nga kufiri rus dhe ka qenë vazhdimisht në shënjestër të sulmeve me dronë, raketa dhe bomba rrëshqitëse që nga fillimi i luftës, e cila pritet të hyjë në vitin e saj të pestë muajin e ardhshëm.
Guvernatori i rajonit të Kharkivit, Oleh Synehubov, deklaroi se autoritetet janë ende duke vlerësuar shkallën e plotë të dëmeve të shkaktuara nga sulmi i fundit. Ndërprerjet e energjisë elektrike, ngrohjes dhe furnizimit me ujë janë përkeqësuar ndjeshëm gjatë javës së kaluar, ndërsa Ukraina po përballet me një valë të fortë të ftohti që ka mbingarkuar sistemin energjetik tashmë të dëmtuar.
Ndërkohë, kryebashkiaku i Kievit, Vitali Klitschko, njoftoi se rreth 300 pallate banimi në kryeqytet vijojnë të jenë pa ngrohje, pas sulmit të 9 janarit që ndërpreu furnizimin me ngrohje në rreth gjysmën e ndërtesave shumëkatëshe të qytetit.
Rusia ka intensifikuar gjithashtu sulmet ndaj porteve në rajonin jugor të Odesës. Sipas zëvendëskryeministrit Oleksiy Kuleba, një sulm me raketa në qytetin portual Chornomorsk plagosi një person dhe shkaktoi dëme materiale në kontejnerë dhe infrastrukturë portuale.
