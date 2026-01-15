Protestat në Iran, humb jetën një shtetas kanadez

IRAN- Një qytetar i Kanadaja humbi jetën në Irani gjatë protestave kundër regjimit, njoftoi të enjten qeveria e vendit, e cila po sulmon autoritetet iraniane, të cilat akuzohen për shtypjen e përgjakshme të valës së disidencës.
"Sapo mësova se një shtetas kanadez vdiq në Iran nga duart e autoriteteve iraniane", shkroi ministrja e Jashtme kanadeze Anita Anand në X, pa dhënë detaje të mëtejshme për rrethanat, vendin ose datën e vdekjes së protestuesit.
Mediat e huaja shkruajnë se një zëdhënës i Ministrisë së Jashtme sqaroi se personi u vra nga autoritetet iraniane gjatë një demonstrate sipas informacioneve të mbledhura nga Kanadaja.
Duke folur për një regjim që shpërfill në mënyrë flagrante jetën njerëzore, Anita Anand përsëriti se Kanadaja, dënon pa mëdyshje këtë dhunë dhe kërkon një ndalesë të menjëhershme.
"Demonstratat paqësore nga populli iranian që kërkojnë që zëri i tyre të dëgjohet përballë shtypjes së regjimit iranian dhe shkeljeve të vazhdueshme të të drejtave të njeriut kanë bërë që regjimi të shpërfillë rëndë jetën njerëzore", tha ai.
Ministria e Punëve të Jashtme kanadeze po u bën thirrje gjithashtu kanadezëve në Iran, të largohen menjëherë nga vendi nga e marta.
