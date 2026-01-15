Aksident rrugor në Durrës/ Automjeti që drejtohej nga një 20-vjeçar përplas këmbësorin

Durrës, 15 janar 2026 Një aksident rrugor ka ndodhur mbrëmjen e sotme në qytetin e Durrësit, ku një automjet i drejtuar nga një 20-vjeçar ka përplasur një këmbësor. Si pasojë e përplasjes, 69-vjeçari ka mbetur i dëmtuar dhe është transportuar për ndihmë mjekësore në Spitalin Rajonal të Durrësit.
Sipas informacioneve paraprake, i lënduari ndodhet jashtë rrezikut për jetën dhe po merr trajtimin e nevojshëm mjekësor.
Policia bën me dije se aksidenti ka ndodhur rreth orës 18:25, në rrugën “Martin Camaj”. Automjeti drejtohej nga shtetasi E. L., 20 vjeç, ndërsa këmbësori i përfshirë në aksident është shtetasi Y. K., 69 vjeç.
Grupi hetimor ndodhet në vendngjarje dhe po punon për sqarimin e plotë të rrethanave dhe shkaqeve të aksidentit.
