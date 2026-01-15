Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Aksident rrugor në Durrës/ Automjeti që drejtohej nga një 20-vjeçar përplas këmbësorin
Transmetuar më 15-01-2026, 19:50

Durrës, 15 janar 2026 Një aksident rrugor ka ndodhur mbrëmjen e sotme në qytetin e Durrësit, ku një automjet i drejtuar nga një 20-vjeçar ka përplasur një këmbësor. Si pasojë e përplasjes, 69-vjeçari ka mbetur i dëmtuar dhe është transportuar për ndihmë mjekësore në Spitalin Rajonal të Durrësit.

Sipas informacioneve paraprake, i lënduari ndodhet jashtë rrezikut për jetën dhe po merr trajtimin e nevojshëm mjekësor.

Policia bën me dije se aksidenti ka ndodhur rreth orës 18:25, në rrugën “Martin Camaj”. Automjeti drejtohej nga shtetasi E. L., 20 vjeç, ndërsa këmbësori i përfshirë në aksident është shtetasi Y. K., 69 vjeç.

Grupi hetimor ndodhet në vendngjarje dhe po punon për sqarimin e plotë të rrethanave dhe shkaqeve të aksidentit.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...