Emri/ Shkaktoi panik duke tentuar të hapë derën e avionit dhe kërcënoi stjuardesën, shqiptari dënohet me 18 muaj burg në SHBA

SHBA, 15 janar 2026 Një 24-vjeçar shqiptar është dënuar me 18 muaj burg federal në Shtetet e Bashkuara, pasi shkaktoi panik gjatë një fluturimi duke tentuar të hapte derën e emergjencës së avionit dhe duke kërcënuar një stjuardesë. Për shkak të incidentit, avioni u detyrua të devijojë dhe të kryejë një ulje emergjente.
I dënuari është Mario Nikprelaj, 24 vjeç, i cili përveç dënimit me burg do të vuajë edhe dy vjet lirim të mbikëqyrur. Vendimi u dha të martën, më 13 janar, sipas një njoftimi për shtyp nga Zyra e Prokurorit të SHBA për Distriktin Verior të Iowa-s.
Dënimi vjen disa muaj pasi Nikprelaj u deklarua fajtor, në shtator 2025, për akuzën e ndërhyrjes ndaj anëtarëve të ekuipazhit të fluturimit. Ngjarja ndodhi më 17 korrik 2025, gjatë një fluturimi që u nis nga Omaha.
Sipas autoriteteve federale, Nikprelaj nisi të bënte deklarata fyese dhe përçarëse ndaj pasagjerëve dhe ekuipazhit që para ngritjes së avionit. Ai refuzoi të vendoste rripin e sigurimit, por pas ndërhyrjes së një stjuardese, u bind dhe avioni u ngrit.
Gjatë fluturimit, ai hoqi vazhdimisht rripin e sigurimit dhe u ngrit disa herë në këmbë ndërsa avioni ishte ende në fazën e ngritjes. Kur stjuardesa i tha se sjellja e tij do të raportohej tek autoritetet, Nikprelaj e kërcënoi atë me vdekje.
Situata u përkeqësua kur disa pasagjerë shtypën butonat e emergjencës, pasi vunë re se 24-vjeçari po manipulonte derën e daljes së emergjencës pranë vendit ku ishte ulur, duke krijuar bindjen se ai po përpiqej ta hapte.
Incidenti iu raportua pilotit, i cili vendosi të kryejë një ulje emergjente në Cedar Rapids, Iowa. Gjatë uljes, Nikprelaj u ngrit sërish në këmbë, hoqi këmishën dhe nisi të ecte lart e poshtë në korridorin e avionit.
Pas uljes, ai u arrestua nga oficerët e Policisë së Cedar Rapids. Gjatë kontrollit, autoritetet gjetën një shishe me recetë që përmbante 41 pilula të dyshuara Xanax, të cilat nuk ishin në emrin e tij.
Nikprelaj u dërgua në Qendrën Korrektuese të Qarkut Linn dhe u përball fillimisht me disa akuza, përfshirë sjellje të çrregullt, sulm, posedim të paligjshëm të barnave me recetë dhe ngacmim në shkallën e parë.
Zyra e Prokurorit të SHBA bëri të ditur gjithashtu se 24-vjeçari ka një histori të mëparshme kriminale, përfshirë dënime për sulm, rezistencë ndaj policisë, dhunë në familje, sjellje të çrregullt, thyerje dhe hyrje, si edhe posedim të pajisjeve për përdorim droge.
