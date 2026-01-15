U zhduk muaj më parë, gjendet trupi i pajetë i 35-vjeçares shqiptare në Itali

Itali, 15 janar 2026 Autoritetet italiane kanë gjetur trupin e pajetë të Floresha Prengut, 35 vjeçe, me origjinë shqiptare, e cila rezultonte e zhdukur prej muajsh. Trupi u zbulua rreth 40 kilometra larg banesës së saj në Trento, përgjatë lumit Adige, raportojnë mediat italiane.
Sipas burimeve zyrtare, trupi është identifikuar nga familjarët, të cilët deri në momentin e fundit kishin shpresuar për një përfundim tjetër të kërkimeve. Floresha Prengu ishte nënë e dy vajzave dhe banore në zonën e Trentos.
35-vjeçarja ishte parë për herë të fundit më 22 tetor në Trento, pas së cilës humbën gjurmët e saj. Menjëherë pas zhdukjes, familjarët njoftuan forcat e rendit dhe bënë thirrje publike që qytetarët të kontaktonin numrin emergjent 112 nëse kishin informacion.
Në ditët pas zhdukjes u organizuan kërkime intensive në qytet dhe përgjatë lumit Adige, me përfshirjen e forcave të policisë, zjarrfikësve vullnetarë dhe një helikopteri për kontroll nga ajri, por pa rezultate konkrete.
Sipas autoriteteve, dyshohet se 35-vjeçarja është marrë nga rryma e lumit Adige dhe nuk ka mundur t’i mbijetojë, ndërsa hetimet vijojnë për të sqaruar plotësisht rrethanat e ngjarjes.
