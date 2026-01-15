Ministri i Jashtëm: Kina është e gatshme të punojë për marrëdhënie të qëndrueshme dhe të shëndetshme me Kanadanë

Kina është e gatshme të forcojë komunikimin, të rrisë besimin, të eliminojë ndërhyrjet dhe të thellojë bashkëpunimin me Kanadanë, për të çuar përpara marrëdhëniet dypalëshe në një rrugë të qëndrueshme dhe të shëndetshme, me hapa të sigurt nën rrethanat e reja, tha të enjten Ministri i Jashtëm i Kinës Wang Yi.
MPJ i bëri komentet gjatë takimit në Pekin me Ministren e Jashtme të Kanadasë Anita Anand, raporton noa.al.
Duke iu referuar vizitës së Kryeministrit të Kanadasë Mark Carney në Kinë, e para e një kryeministri kanadez pas tetë vitesh, Wang tha se ky udhëtim shënon një pikë kthese në marrëdhëniet dypalëshe dhe tregon një moment kthyes.
Liderët e dy vendeve do të mbajnë takime dhe biseda, të cilat pritet të hapin perspektiva të reja për marrëdhëniet dypalëshe, shtoi Wang.
Bota aktuale po përjeton ndryshime të thella dhe komplekse, ndaj ndikimi i marrëdhënieve Kinë-Kanada tejkalon shkallën dypalëshe, vuri në dukje Wang.
Anand tha se qeveria e re kanadeze i jep rëndësi të madhe marrëdhënieve me Kinën. Ajo gjithashtu shtoi se kryeministri Carney pret me padurim të bisedojë në thellësi me udhëheqësit kinezë gjatë vizitës, për të vendosur drejtimin e zhvillimit të marrëdhënieve dypalëshe, për të rifilluar dialogun në fusha të ndryshme, për të ndjekur rezultate më të dobishme për të dyja palët, për të përmirësuar koordinimin dhe bashkëpunimin në çështje shumëpalëshe, si edhe për të avancuar më tej partneritetin strategjik mes dy vendeve.
