Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Shembet masivi shkëmbor, bllokohet rruga nacionale Dragash–Shishtavec
Transmetuar më 15-01-2026, 17:45

SHISHTAVEC, 15 Janar 2026 – Një masiv shkëmbor është shembur në afërsi të fshatit Krushev, duke shkaktuar bllokimin e plotë të rrugës nacionale Dragash–Shishtavec.

Si pasojë e shkarjeve të dheut dhe gurëve, të dy korsitë e qarkullimit janë bërë të pakalueshme, duke pamundësuar lëvizjen e automjeteve në këtë segment rrugor me rëndësi për zonën.

Menjëherë pas ngjarjes, Ndërmarrja për Mirëmbajtjen e Rrugëve të Kosovës ka dalë në vendngjarje për të mbajtur situatën nën kontroll dhe për të parandaluar rreziqe të mundshme për jetën e qytetarëve. Autoritetet kanë vendosur sinjalistikë paralajmëruese dhe kanë ndaluar qarkullimin e mjeteve në zonën e rrezikuar.

Në kuadër të masave të sigurisë, Policia e Kosovës u ka bërë apel drejtuesve të automjeteve që të shmangin këtë aks rrugor dhe të përdorin rrugë alternative deri në normalizimin e situatës.

Rruga Dragash–Shishtavec lidh fshatrat Krusheva dhe Restelica, si dhe shërben si aks i rëndësishëm drejt pikës kufitare Krushev–Shishtavec, çka e bën ndërprerjen e qarkullimit problematike për banorët dhe udhëtarët.

Autoritetet po vijojnë punën për pastrimin e rrugës dhe rikthimin e qarkullimit sa më parë të jetë e mundur.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...