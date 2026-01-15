Cili do të jetë fati i Venezuelës pas Maduros? Trump pret sot në Shtëpinë e Bardhë lideren e opozitës

15 Janar 2026 – **Presidenti amerikan Donald Trump pritet sot në Shtëpinë e Bardhë të takohet me lideren e opozitës venezueliane María Corina Machado, fituese e Çmimit Nobel për Paqen, në një moment kyç për të ardhmen politike të Venezuelës pas largimit të Nicolas Maduros.
Ky takim vjen disa ditë pas operacionit të SHBA-së që çoi në kapjen e Maduros dhe transferimin e tij në Shtetet e Bashkuara për t’u përballur me akuza të rënda, përfshirë trafik droge dhe krime të tjera, një zhvillim që ka tronditur peizazhin politik të vendit dhe ka hapur një periudhë të pasigurt për ardhmërinë e tij.
Çfarë pritet të diskutohet? Takimi pritet të fokusohet në mënyrën e tranzicionit politik dhe strategjitë për rikthimin e institucioneve demokratike në Venezuelë. Machado, përfaqësuese tradicionale e opozitës dhe simbol i rezistencës kundër qeverisë së Maduro, është shprehur se synon të kontribuojë në ndërtimin e një qeverisjeje të re që respekton rule of law dhe të drejtat e njeriut.
Megjithatë, roli i saj në këtë tranzicion është ende i paqartë. Administrata Trump, ndërkohë që e pranon si partner politik, ka dhënë sinjale të përziera rreth mbështetjes direkte për të si udhëheqëse të ardhshme të Venezuelës – duke përmendur prioritetet strategjike të SHBA-së për sigurinë rajonale dhe stabilitetin ekonomik përpara zgjedhjeve të drejtpërdrejta. Situata aktuale brenda Venezuelës Në prag të takimit, vendi është nën drejtimin e presidentes së përkohshme Delcy Rodríguez, ish-zëvendëspresidentja nën Maduro, e cila ka filluar lirimin e disa të burgosurve politikë në një përpjekje për të krijuar një imazh reformues. Megjithatë, organizata për të drejtat e njeriut vlerësojnë se nuk është bërë ende mjaftueshëm për të garantuar një çast të qartë drejt tranzicionit demokratik.
Çështjet që mbeten pezull
Kush do të udhëheqë tranzicionin? Opozita kërkon zgjedhje të lira, por autoritetet provizore mbeten në tregues se mund të ketë tension mes palëve për kohën dhe mënyrën e tranzicionit.
Roli i SHBA-së në periudhën pas-Maduro, përfshirë menaxhimin e burimeve strategjike si industria naftë, është një temë kyçe që pritet të diskutohet, duke nxitur debate ndërkombëtare rreth ligjshmërisë dhe sovranitetit.
Shqetësime dhe reagime ndërkombëtare Operacionet e fundit amerikane, përfshirë sekuestrime të naftës dhe mbështetjen politike për tranzicionin, kanë ngjallur reagime të forta nga vende si Kuba, Rusia dhe disa shtete latinoamerikane, që i konsiderojnë këto hapa një shkelje të sovranitetit të Venezuelës dhe të së drejtës ndërkombëtare.
