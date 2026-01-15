Policia e Shtetit hap garën për drejtor policie dhe shef komisariati në disa qytete

Policia e Shtetit ka njoftuar thirrjet për konkurse për pozicionet e “Drejtorit Vendor të Policisë” dhe “Shefit të Komisariatit” në disa drejtorive dhe komisariate të vendit, me qëllim promovimin e personelit me aftësi të larta, integritet dhe rezultate profesionale.
Në zbatim të urdhrave të Drejtorit të Përgjithshëm, konkurset janë hapur për pozicionet e mëposhtme:
-Drejtor në Drejtorinë Vendore të Policisë Durrës, për shkak të transferimit të drejtorit aktual në një DVP tjetër.
-Drejtor në Drejtorinë Vendore të Policisë Lezhë, pas shkarkimit nga detyra të punonjësit të përzgjedhur më parë.
Faza e aplikimeve për këto pozicione do të mbyllet më 22 janar 2026.
Për sa i përket pozicioneve të shefave të komisariateve, thirrjet janë hapur për:
-Komisariati i Policisë Fier dhe Lushnjë (DVP Fier)
-Komisariati i Policisë Kavajë (DVP Durrës)
-Komisariati i Policisë Kolonjë (DVP Korçë)
-Komisariati i Policisë Mat dhe Bulqizë (DVP Dibër)
Shkaku i këtyre konkurseve është kryesisht transferimi i shefave aktualë ose ndërprerja e marrëdhënieve të punës, ndërsa faza e aplikimeve për këto pozicione do të mbyllet më 23 janar 2026.
