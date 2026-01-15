Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Po ndërtonte pa leje, ndoste edhe lumin, arrestohet 43-vjeçari në Tiranë
Transmetuar më 15-01-2026, 16:11

TIRANË, 15 Janar 2026 – Një 43-vjeçar ka rënë në prangat e Policisë së Tiranës pasi kishte ndërtuar pa leje dhe kishte ndotur lumin e Tiranës duke shkarkuar mbetjet inerte të ndërtimit.

Arrestimi u krye në kuadër të operacionit të koduar “Bazamenti”, i finalizuar nga shërbimet e Komisariatit të Policisë Nr. 4, si pjesë e kontrolleve të intensifikuara për goditjen e krimeve kundër mjedisit.

Sipas njoftimit zyrtar të Policisë, gjatë kontrolleve të ushtruara në territorin e qarkut Tiranë, veçanërisht pranë sipërfaqeve ujore të rrezikuara nga shfrytëzimi i paligjshëm apo ndotja, u konstatua në rrugën “Myslym Keta” një rast i rëndë shkeljeje ligjore.

Në pranga u vu shtetasi L. K., 43 vjeç, banues në Tiranë, i cili dyshohet se kishte ndërtuar një objekt pa leje (kapanon) dhe kishte nisur punimet për ndërtimin e një objekti tjetër, gjithashtu pa dokumentacion ligjor.

Nga verifikimet rezultoi se mbetjet inerte të krijuara nga punimet e ndërtimit, 43-vjeçari i shkarkonte në lumin e Tiranës, duke shkaktuar ndotje të konsiderueshme të mjedisit.

Policia bën me dije se kontrollet për parandalimin dhe goditjen e krimeve kundër mjedisit do të vijojnë edhe në ditët në vijim. Materialet procedurale i janë referuar Prokurorisë së Tiranës për veprime të mëtejshme ligjore.

