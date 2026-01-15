Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Edmond Llabani komandohet drejtor i ri i burgut të Durrësit
Transmetuar më 15-01-2026, 15:19

Pas shkarkimit të Indrit Cerlojit nga detyra e drejtorit të IEVP Durrës, në këtë post është komanduar Edmond Llabani.

Vendimi vjen pas ngjarjes së rëndë të arratisjes së të paraburgosurit Altin Ndoci.

Ministria e Drejtësisë vendosi dje largimin nga detyra të drejtuesit të mëparshëm, Indrit Cerloj, duke hapur rrugën për ndryshime në drejtimin e IEVP Durrës.

Llabani më parë ka mbajtur detyrën e drejtorit të Burgut të Peqinit.

