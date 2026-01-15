Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Shkëlqim Hajdari jep dorëheqjen si Kryeinspektor i Përgjithshëm!
Transmetuar më 15-01-2026, 14:06

Ish-prokurori, Shkëlqim Hajdari jep dorëheqje si Kryeinspektor i Përgjithshëm.

Hajdari mbante këtë post që prej vitit 2016 kur u emërua nga Këshilli i Ministrave.

Nuk dihen ende arsyet pse Hajdari dha dorëheqjen nga ky post.

Shkëlqim Hajdari ka një eksperiencë të gjatë prej më shumë se 20 vitesh në sistemin e drejtësisë.

