AEK shpall One Macedonia fitues të tenderit kombëtar për rrjetin 5G

Agjencia për Komunikime Elektronike (AEK) njoftoi zyrtarisht se One Macedonia, degë e Grupit 4iG, është shpallur fituese e tenderit për vendosjen e rrjetit të parë 5G Standalone (SA) në Maqedoninë e Veriut. Ky vendim shënon një moment historik në avancimin e lidhjes digjitale të sigurt dhe të qëndrueshme për të ardhmen në gjithë rajonin.
Me anë të këtij procesi, One Macedonia, pjesëmarrësi i vetëm në tender, mund të ndërtojë dhe të operojë një prej rrjeteve 5G standalone (5G SA) më të avancuara dhe më të sigurta në rajon. Më herët One Macedonia ka njoftuar se ka hyrë në një marrëveshje paraprake me Ericsson për bashkëpunim strategjik në planifikimin, projektimin dhe vendosjen e rrjetit të ri.
Zbatimi i rrjetit 5G dhe lançimi i shërbimeve komerciale janë planifikuar të fillojnë në fund të marsit 2027, me një plan afatgjatë që synon mbulimin e plotë të korridoreve urbane dhe të transportit deri në vitin 2030 dhe aksesin mbarëkombëtar në internet me shpejtësi të lartë deri në vitin 2032.
Projekti synon të ofrojë lidhje të shpejtë, të besueshme dhe të sigurt mobile që plotëson nevojat e qytetarëve, institucioneve dhe bizneseve, duke siguruar njëkohësisht pajtueshmërinë me standardet dhe vlerat evropiane. Rrjeti i ri do të projektohet për të ofruar një infrastrukturë digjitale të qëndrueshme, të sigurt dhe të orientuar drejt së ardhmes që mbështet inovacionin dhe rritjen ekonomike afatgjatë.
Vendosja e shërbimit të 5G-së dhe nisja e shërbimeve komerciale janë planifikuar të fillojnë në fund të marsit 2027, mbi bazën e një plani afatgjatë që synon mbulimin e plotë të zonave urbane dhe korridoreve kryesore të transportit deri në vitin 2030, si edhe aksesin mbarëkombëtar në internet me shpejtësi të lartë deri në vitin 2032.
Projekti ka për qëllim ofrimin e lidhjes celulare të shpejtë, të besueshme dhe të sigurt, e cila i përgjigjet nevojave të qytetarëve, institucioneve dhe bizneseve, në përputhje me standardet dhe vlerat evropiane. Rrjeti i ri do të projektohet si një infrastrukturë digjitale e qëndrueshme dhe e orientuar drejt së ardhmes, për të mbështetur inovacionin dhe rritjen ekonomike afatgjatë.
Si pjesë e Grupit 4iG, një nga kompanitë kryesore të teknologjisë dhe telekomunikacionit në rajonin e Evropës Qendrore dhe Lindore, One Macedonia do të kontribuojë në forcimin e ekosistemit digjital të Maqedonisë së Veriut dhe përshpejtimin e zhvillimit teknologjik të vendit. Grupi 4iG tashmë operon nën markën One në të gjithë Ballkanin Perëndimor, duke ofruar shërbime fikse dhe celulare në Shqipëri dhe ato mobile në Mal të Zi.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd