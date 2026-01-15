Mashtroi rojen duke u prezantuar si pronar, arrestohet 18-vjeçari që vodhi një automjet në Tiranë

TIRANË – Një 18-vjeçar është arrestuar nga Policia e Tiranës, pasi dyshohet se ka vjedhur një automjet duke mashtruar rojën e një vendparkimi në rrugën “Hajdar Hidri”.
Sipas njoftimit zyrtar të Policisë, shërbimet e Komisariatit të Policisë Nr. 3, menjëherë pas denoncimit për vjedhjen e një automjeti tip “Volkswagen Jetta”, organizuan punën për identifikimin dhe kapjen e autorit.
Si rezultat i veprimeve të shpejta hetimore dhe operacionale, u bë i mundur identifikimi dhe arrestimi i autorit të dyshuar, shtetasit A. L., 18 vjeç, banues në Tiranë. Automjeti i vjedhur u gjet dhe u sekuestrua në fshatin Valias.
Nga hetimet paraprake dyshohet se i riu, me qëllim vjedhjen e mjetit, ka shkuar në vendparkim dhe ka mashtruar rojën duke i thënë se ishte pronari i automjetit, duke arritur kështu ta marrë atë pa pengesa.
Materialet procedurale i janë referuar Prokurorisë së Tiranës, për veprime të mëtejshme ligjore.
