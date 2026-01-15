Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Disa të burgosur me rrezikshmëri të lartë transferohen nga “burgu i VIP-ave” në Durrës, drejt atij të Fierit
Transmetuar më 15-01-2026, 09:43

Një operacion për transferimin e të burgosurve është ndërmarrë gjatë natës, pas arratisjes së Altin Ndocit nga spitali i Durrësit.

Këto janë pamjet nga operacioni për transferimin e të burgosurve me rrezikshmëri të lartë nga paraburgimi i Durrësit drejt burgut të Fierit.

Transferimi i tyre u krye me dhjetëra automjete, ndërsa të burgosur të tjerë janë transferuar në burgun e sigurisë së lartë në Peqin.

Transferimi u krye pak pas mesnate, nën shoqërimin e dhjetëra mjeteve policore, me masa të shtuara sigurie dhe protokolle të rrepta, ndërsa kolona mbërriti në ambientet e burgut të Peqinit rreth orës 00:15.

Në fokus të operacionit ishin personat me rrezikshmëri të lartë, të cilët deri më tani qëndronin në Burgun e Durrësit, institucion i njohur ndryshe edhe si “burgu i VIP-ave”, për shkak të kushteve dhe profilit të disa të dënuarve.

