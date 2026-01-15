U ndalua në mes të rrugës me një ngarkesë që do përfundonte në Tiranë – ja çfarë zbuloi operacioni ‘Cargo’ (Video)

Goditet një tjetër rast i rëndë në zonën e Krujës, policia sekuestron sasi të konsiderueshme dhe arreston 52-vjeçarin
Operacioni policor i koduar “Cargo”, i finalizuar nga Seksioni për Hetimin e Narkotikëve në bashkëpunim me Forcën e Posaçme Operacionale, ka çuar në arrestimin në flagrancë të një 52-vjeçari dhe në sekuestrimin e 60 kilogramëve lëndë të dyshuar narkotike kanabis.
Shtetasi Afrim Meça, 52 vjeç, banues në Krujë, u ndalua nga shërbimet e Policisë në fshatin Luz, Fushë-Krujë, teksa po transportonte me automjet 6 thasë me lëndë të dyshuar cannabis sativa. Sasia e sekuestruar kap një vlerë të përafërt prej 60 mijë eurosh.
Nga hetimet paraprake dyshohet se lënda do të shpërndahej në doza të vogla në qytetin e Krujës dhe në Tiranë. Gjatë operacionit u sekuestruan gjithashtu automjeti dhe një telefon celular, në cilësinë e provave materiale.
Policia bën me dije se hetimet vijojnë për dokumentimin e plotë të kësaj veprimtarie dhe për identifikimin e personave të tjerë të përfshirë. Materialet procedurale i janë referuar Prokurorisë për veprime të mëtejshme ligjore. /noa.al
