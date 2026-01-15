Shenjat me fat në dashuri sot: këto janë më të favorizuarat sipas Paolo Fox

Yjet sot ndikojnë drejtpërdrejt në ndjenjat, afrimet dhe vendimet në dashuri. Sipas parashikimeve të Paolo Fox, disa shenja të horoskopit përjetojnë emocione më të forta, rikthime të papritura dhe mundësi reale për të nisur ose forcuar një lidhje. Ja cilat janë shenjat që sot kanë fat në dashuri:
♊ Binjakët
Një ditë shumë pozitive për kontaktet, njohjet dhe flirtin. Ata që janë vetëm kanë më shumë shanse të tërheqin dikë interesant, ndërsa çiftet komunikojnë më hapur dhe zgjidhin keqkuptime.
♐ Shigjetari
Venusi nis të ndikojë pozitivisht dhe sjell emocione të forta. Një ndjenjë e re ose një afrim i rëndësishëm mund të lindë sot. Intuita është e fortë dhe ndihmon në zgjedhje të drejta në dashuri.
♓ Peshqit
Një nga shenjat më të favorizuara sot. Dëshira për lidhje të thellë rritet dhe ka mundësi për një njohje që mund të kthehet në diçka serioze. Çiftet përjetojnë më shumë butësi dhe mirëkuptim.
♏ Akrepi
Ditë e mirë për sqarime dhe afrime emocionale. Problemet e ditëve të kaluara mund të kapërcehen dhe marrëdhëniet forcohen, sidomos nëse ka ndjenja të sinqerta. /noa.al
