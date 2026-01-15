Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Shenjat që sot kanë fat me paratë sipas Paolo Fox
Transmetuar më 15-01-2026, 08:54

Sot yjet favorizojnë disa shenja konkrete në fushën e financave, fitimeve dhe çështjeve praktike. Sipas parashikimeve të Paolo Fox, këto shenja kanë më shumë mundësi për para, zgjidhje ekonomike apo lajme pozitive në punë.

Demi

Është shenja më e fortë e ditës për çështjet ekonomike. Sot mund të mbyllet një marrëveshje, të vijë një pagesë e vonuar ose të hapet një mundësi për përfitim afatshkurtër. Kujdesi dhe këmbëngulja shpërblehen.

Virgjëresha

Një problem financiar nis të zgjidhet. Mund të ketë lajm të mirë nga puna, një rregullim kontrate ose një vendim që sjell stabilitet ekonomik. Nuk është fat i rastësishëm, por rezultat i organizimit.

Bricjapi

Edhe pse dita është e ngarkuar, në planin ekonomik ka sinjale pozitive. Një përgjegjësi shtesë ose angazhim i ri mund të përkthehet drejtpërdrejt në para. Fitime të vogla, por të sigurta. /noa.al

Për horoskopin ditor, javor e mujor klikoni këtu

Shënim i noa.al: Horoskopi nuk synon të zëvendësojë në asnjë mënyrë informacionin shkencor të dhënë nga mjekë dhe specialistë të fushave përkatëse. Nëse keni nevojë për këshilla të caktuara, ju rekomandojmë të kontaktoni një profesionist. Astrologjia merret me lëvizjet e yjeve dhe planetëve, megjithatë, në asnjë mënyrë noa.al nuk nxit vendime të bazuara mbi horoskopin.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

