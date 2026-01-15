Kupa e Afrikës, Senegali dhe Maroku shkojnë në finale

MAROK – Mané dhe shokët e tij të skuadrës mundën Faraonët 1-0, Hakimi eliminoi Lookman dhe Osimhen 4-2 me penallti.
Senegali kundër Marokut do të jetë finalja e Kupës së Kombeve të Afrikës 2025/2026, e planifikuar për të dielën, më 18 janar.
Luanët e Terangës mposhtën Egjiptin 1-0 në gjysmëfinalen e zhvilluar në Tangier, ku një gol nga Mané vendosi ndeshjen. Ish-lojtari i Liverpoolit dhe Bayern Munich shënoi me një gjuajtje të bukur me të djathtën nga jashtë zonës.
Atlas Lions eliminuan Nigerinë në gjysmëfinalen tjetër në Rabat, duke fituar 4-2 në penallti. Pasi rezultati ishte 0-0 deri në minutën e 120-të, dy pritje nga Bono rezultuan vendimtare.
