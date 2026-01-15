Zotëron 70% të rezervave të pa shfrytëzuara të naftës dhe gazit në botë, si e ‘shkatërroi’ Trump marrëveshjen e Arktikut me vendet perëndimore

Deri në mbërritjen e Donald Trump në Shtëpinë e Bardhë, pozicionet polare ishin të qarta. Nga njëra anë ishte Rusia, vendi që kontrollon afërsisht gjysmën e brigjeve. Nga ana tjetër, shtatë shtetet e tjera që kufizohen me akullnajën polare: Shtetet e Bashkuara, Kanadaja, Norvegjia, Finlanda, Suedia, Danimarka (nëpërmjet Groenlandës) dhe Islanda. Këto tetë vende formuan Këshillin Arktik në vitin 1996 , me qëllimin kryesor mbrojtjen e mjedisit. Por konflikti shpejt u përqendrua në pasurinë e fshehur nën akull: 70% të rezervave të pashfrytëzuara të naftës dhe gazit në botë.
Edhe këtu, Trump ka përmbysur strategjinë amerikane të miratuar që nga fundi i Luftës së Ftohtë. Edhe Vladimir Putin ka ndryshuar qëndrimin e tij që nga viti 2007. Që atëherë, rusët kanë rinovuar ose ndërtuar 13 baza ajrore, 10 stacione radari dhe 20 posta kufitare shtesë. Për më tepër, Moska ka mbi 40 akullthyes, thelbësore për lundrim në kushte ekstreme: SHBA-të kanë vetëm një. Së fundmi, nëndetëset ruse janë të afta të nisen nga Deti Barents dhe të arrijnë në brigjet e Groenlandës, një distancë të shkurtër nga SHBA-të. Për disa vite, Putini i ka bërë të gjitha këto me mbështetjen kineze .
Besimi
Trump është i bindur se nevojitet një përgjigje vendimtare dhe nuk ka ndërmend t’ua delegojë këtë detyrë aleatëve perëndimorë. Kështu, Arktiku rrezikon të shpërbëhet. Prandaj edhe pamëshirshmëria ndaj Groenlandës. Por jo vetëm kaq. Shtëpia e Bardhë po rrit tensionet me Kanadanë lidhur me aksesin e lirë në të ashtuquajturin "Kalimi Veriperëndimor", i cili lidh Atlantikun dhe Paqësorin. Ottawa kontrollon pjesën më të madhe të rrugës, e arritshme vetëm disa muaj në vit, dhe përcakton se cilat anije mund të kalojnë tranzit. Shtetet e Bashkuara po kërkojnë gjithashtu dritën jeshile për anijet e mëdha cisterna nafte që mund të arrijnë shpejt në portet në Bregun Lindor nga Alaska. SHBA-ja dhe Kanadaja kanë negociuar gjithashtu që nga viti 2004 mbi shfrytëzimin e Detit Beaufort, midis Alaskës dhe rajonit kanadez Yukon, një det i pasur me burime natyrore.
Në të tashmen
Megjithatë, vende të tjera po përpiqen të mos përfshihen në trekëndëshin SHBA-Rusi-Kinë. Në muajt e fundit, mosmarrëveshjet e vjetra territoriale, dikur të konsideruara margjinale, janë rindezur. Një nga vatrat e tensionit janë Ishujt Svalbard, 1,000 kilometra larg Polit të Veriut. Një traktat i vitit 1920 ia caktoi ato Norvegjisë, e cila me kalimin e viteve i ka transformuar ato në një vend të hapur për kontributin e shkencëtarëve nga e gjithë bota. Sot, atje jetojnë njerëz nga të paktën pesëdhjetë kombe. Një nga komunitetet më të mëdha është ai rus. Deri në vitin 2022, kishte pak probleme. Por, pas pushtimit të Ukrainës, Kremlini filloi të vinte në pikëpyetje sovranitetin norvegjez mbi arkipelagun, veçanërisht mbi shtratin e detit përtej kufirit 12 milje të ujërave të saj territoriale. Mosmarrëveshja ligjore mezi fsheh planet ruse: të lehtësojë kolonizimin e atij rajoni, me mbështetjen e kinezëve, të cilët tashmë kanë zbarkuar, deri më tani vetëm me laboratorë shkencorë, në Svalbard. Oslo po reagon duke shtrënguar të drejtat e dhëna më parë të huajve.
Gaz dhe naftë
Kanadaja po përballet gjithashtu me dinamizmin rus. Në zemër të mosmarrëveshjes është, ndër të tjera, Kreshta e Lomonosovit. Që nga viti 2014, Rusia, Kanadaja dhe madje edhe Danimarka kanë konkurruar për pronësinë e një vargmali nënujor 1,800 kilometra të gjatë dhe midis 60 dhe 200 kilometra të gjerë, që lidh Siberinë lindore me shtrirjen e detit midis Kanadasë dhe Groenlandës. Nën këto shkëmbinj ndodhen depozita të mëdha nafte dhe gazi . Të tre shtetet thirren në dispozitat e Konventës mbi Ligjin e Detit, e cila hyri në fuqi në vitin 1994.
Konkretisht, një shtet mund të pretendojë kontrollin e shtratit të detit edhe përtej 200 miljeve detare të zonës ekonomike (370 kilometra), nëse mund të tregojë se ato janë të lidhura me formacionet shkëmbore përgjatë bregdetit. Mosmarrëveshja është veçanërisht e ashpër, duke pasur parasysh përfshirjen e Rusisë.
Në të kaluarën, madje edhe kohët e fundit, vendet perëndimore kanë arritur të gjejnë kompromise të balancuara. Në vitin 2022, për shembull, Kanadaja dhe Groenlanda vendosën të ndajnë pronësinë e Hans Islet (vetëm 1.3 kilometra katrorë) pothuajse në mënyrë të barabartë, duke i dhënë fund një mosmarrëveshjeje që kishte vazhduar që nga viti 1973./Corriere della Sera
