Trump këmbëngul: NATO duhet të dëbojë danezët nga Groenlanda

NEW YORK – "Një bisedë e sinqertë, por edhe konstruktive": kështu e përshkroi Ministri i Jashtëm danez Lars Lokke Rasmussen , duke folur me gazetarët në ambasadën e vendit të tij në Uashington, takimin e tij me Zëvendëspresidentin e SHBA-së J.D. Vance dhe Sekretarin e Shtetit Marco Rubio mbi Grenlandën.
"Perspektivat tona vazhdojnë të ndryshojnë ", shtoi Rasmussen , i shoqëruar në Shtëpinë e Bardhë nga Ministrja e Jashtme e Groenlandës, Vivian Motzfeldt. "Duhet të them se presidenti e ka bërë shumë të qartë qëndrimin e tij, dhe ne kemi një qëndrim të ndryshëm. Ne, Mbretëria e Danimarkës, vazhdojmë të besojmë se siguria afatgjatë e Groenlandës mund të garantohet nga plani aktual i rrugës", përkatësisht Marrëveshja e Mbrojtjes e vitit 1951 dhe traktati i NATO-s .
"Për ne, mosrespektimi i integritetit territorial të Mbretërisë së Danimarkës dhe i të drejtës së vetëvendosjes së popullit të Groenlandës është padyshim i papranueshëm." "Ne duam të forcojmë bashkëpunimin, por kjo nuk do të thotë se duam të jemi pronë e Shteteve të Bashkuara", tha Ministrja Motzfeldt, e cila zgjodhi të mbante një pjesë të fjalimit të saj në gjuhën Groenlandeze.
Shkurt, nuk ka zgjidhje për "çështjen e Groenlandës ". Por dy ministrat e jashtëm sigurisht që nuk prisnin të mbërrinin në Uashington dhe të zgjidhnin çështjet në një takim dy-orësh , në të cilin mungonte Trump . Ajo që ata shpresojnë është të jenë në gjendje të "ulin temperaturën", të arrijnë një deeskalim dhe të "vazhdojnë të flasin" pavarësisht mosmarrëveshjes: ata njoftuan krijimin e një "grupi pune të nivelit të lartë" që do të fillojë në javët e ardhshme dhe shpjeguan se do të ishte e dobishme të shmangej "zgjimi me një kërcënim të ri çdo ditë". Kompromisi për të cilin ata shpresojnë duhet të "adresojë shqetësimet amerikane të sigurisë duke respektuar linjat e kuqe të Mbretërisë së Danimarkës ", që do të thotë se "nuk është absolutisht e nevojshme" që SHBA-të të pushtojnë Groenlandën, edhe nëse "është e qartë" se Trump "ka dëshirën ta pushtojë atë".
Deklaratat e fundit të presidentit amerikan sigurisht që nuk janë premtuese . Disa orë para takimit, Trump shkroi në Truth: "Shtetet e Bashkuara kanë nevojë për Groenlandën për qëllime sigurie kombëtare. Është jetike për Kupolën e Artë që po ndërtojmë. NATO duhet të udhëheqë rrugën që ne ta marrim atë . NËSE NUK E BËJMË, RUSIA APO KINA DO TË NDODHË, DHE NUK DO TË NDODHË!"
Presidenti shtoi se "NATO do të bëhet edhe më e fuqishme dhe efektive me Groenlandën në duart e SHBA-së" dhe theksoi: "Më pak se kjo është e papranueshme". Më vonë në një postim tjetër, ai shkroi: "NATO: Thuaji Danimarkës të largohet . TANI! Dy slitë nuk janë të mjaftueshme". Shtëpia e Bardhë postoi një vizatim në mediat sociale që tregonte dy slitë që përballeshin me dy zgjedhje : një të ardhme të ndritur me mbrojtjen e SHBA-së ose një perspektivë të stuhishme nën flamujt e Kinës dhe Rusisë.
Rasmussen shpjegoi se ai ndante disa nga shqetësimet e Amerikës në lidhje me sigurinë e Arktikut , por gjithashtu donte të korrigjonte një pikëpamje që nuk ishte gjithmonë e saktë: "Nuk kemi parë një anije luftarake kineze për një dekadë". Megjithatë, të dy ministrat e jashtëm ishin të dëshpëruar për të shmangur një "moment Zelensky" në Shtëpinë e Bardhë (edhe pse takimi nuk u transmetua drejtpërdrejt në TV).
Në fakt, ata kishin kërkuar të takoheshin me Rubion, duke shpresuar të diskutonin se si të zgjidhnin një krizë midis aleatëve të NATO-s midis diplomatëve; megjithatë, Vance – i cili vizitoi ishullin me gruan e tij Usha në mars 2025 – kërkoi të merrte pjesë dhe priti takimin në Shtëpinë e Bardhë. Trump, mbrëmë, tha se ende nuk e kishte marrë raportin mbi takimin, por përsëriti se Shtetet e Bashkuara "kanë nevojë për Groenlandën" dhe se ai kishte "folur për këtë me Markun" (Rutte, Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s), i cili "dëshiron që diçka të ndodhë". Ai përfundoi: "Mendoj se do të gjejmë një zgjidhje".
Danezët njoftuan dje se po forconin praninë e tyre ushtarake në ishull, duke e lidhur këtë me ushtrime ushtarake dhe duke shpjeguar se "në të ardhmen e afërt, kjo do të përfshijë një prani ushtarake në rritje në Groenlandë dhe zonat përreth, me përdorimin e avionëve, anijeve dhe ushtarëve, përfshirë edhe nga aleatët e NATO-s ". Me kërkesë të Danimarkës, disa oficerë suedezë mbërritën dje në Groenlandë; Norvegjia dërgoi dy. Gjermania do të dërgojë ushtarë këtë javë. Francezët gjithashtu do të marrin pjesë në misionin e zbulimit.
Administrata amerikane e konsideron një referendum midis banorëve si rrugën më të përshtatshme për aneksim , sipas faqes së internetit Politico; por Rubio, sipas NBC, është pyetur gjithashtu të bëjë një propozim blerjeje, i cili mund të kushtojë deri në 700 miliardë dollarë. Presidenti francez Macron tha dje: "Nuk duhet t’i nënvlerësojmë deklaratat për Groenlandën. Nëse sovraniteti i një vendi evropian dhe aleat do të kompromentohej, pasojat do të ishin të pashembullta."/Corriere della Sera
