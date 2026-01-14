Zodiaku Ekstrem për të 12 shenjat e horoskopit: Gjërat që duhen dhe nuk duhen bërë sot, e enjte 15 janar 2026

Zodiakun Ekstrem: Do’s & Don’ts për shenjat sot (E enjte, 15.01.2026)
Nga astrologia Angeliki Manousaki
Mosmarrëveshje nga e kaluara, mundësi të reja që shfaqen, tensione në marrëdhënie, reagime të tepruara, gjendje krijuese dhe ndryshime përpara derës. Do’s dhe Don’ts për shenjat sot vijnë për të vënë gjërat – dhe ty – në një rend.
Rubrika Zodiaku Ekstrem është këtu… kush e përballon, le ta provojë.
Dashi
DO’S:
Ule pak kokëfortësinë, sepse edhe durimi i të tjerëve ka kufij. Mos vazhdo ta quash siguri atë që në të vërtetë i ngjan më shumë arrogancës. Kanalizo energjinë tënde drejt diçkaje produktive dhe pozitive. Mbaj një masë dhe mëso të thuash “deri këtu” në përgjithësi. Merr përsipër përgjegjësi, për të përforcuar imazhin tënd.
DON’TS:
Mos mendo se i di të gjitha dhe mos u jep udhëzime të tjerëve, sepse shumë lehtë do përjetosh izolimin, pasi të gjithë do të të largojnë. Mos thuaj vazhdimisht se mund t’i bësh të gjitha vetëm, sepse edhe kjo është arsye për t’u lënë mënjanë. Mos u dëshpëro për financat, sepse gjithmonë ndonjë të ardhur shtesë do të vijë.
Demi
DO’S:
Ti dëshiron t’i thuash gjërat troç dhe t’i vësh të gjithë në vendin e tyre. Mirë bën, por vendos një frenë vetëbesimit të tepruar, sepse në fund mund të të kthehet si bumerang. E keqja është se, kur të vijë, nuk do të arrish as ta kuptosh. Dëshiron të dëgjohesh, por shmang fjalët e mëdha.
DON’TS:
Mos hezito të marrësh pjesë në diskutime, sepse do të thuhen shumë këshilla që duhet t’i ndjekësh. Mos bëj vazhdimisht të njëjtat gjëra, nëse dëshiron rezultate të ndryshme. Mos humb durimin dhe qetësinë, nëse do të marrësh një ditë atë që dëshiron. Çfarë? Mendove se do të vinte kaq lehtë?
Binjakët
DO’S:
Kujdes klimën që mbizotëron në marrëdhëniet e tua ndërpersonale, sepse ka tension dhe nxitim. Nga ana tjetër, dëshiron të paraprish disa zhvillime ose të ruash një humor të mirë. Do ia dalësh; shpresojmë. Merr kohën tënde dhe distancohu pak, për të vënë mendimet në një rend më të qartë.
DON’TS:
Mos e tepro dhe mos vepro në mënyrë të nxituar apo të ashpër. Mos i lër qëllimet pa përpunim të duhur. Në dashuri, mos humb orientimin për shkak të një njohjeje të fshehtë. Bëhet fjalë për diçka që do të të trazojë dhe do të të tërheqë mendjen.
Gaforrja
DO’S:
Ngadalëso ritmin, sepse rëndësi ka të përfundosh punët dhe jo të tregosh shpejtësi. Ndal së besuari se mund t’i bësh të gjitha në mënyrë perfekte. Askush nuk është i pagabueshëm. Nëse më dëgjon, do shmangësh më të keqen.
DON’TS:
Mos i lër detyrat dhe përgjegjësitë pa një kontroll të dyfishtë. Nëse dëshiron të mbarosh shpejt, përndryshe do t’i bësh gjërat dy herë. Mos hezito të mbështetesh te miqtë dhe kolegët. Mos u mbështet vetëm te vetja për menaxhimin e situatave të vështira.
Luani
DO’S:
Merru me gjithçka që të ndihmon të qetësohesh dhe të relaksohesh, sepse këtë ke nevojë. Përpiqu të shprehesh dhe të nxjerrësh vizionin tënd. Respekto faktin që disa nuk duan të ndajnë gjithçka me ty. Ndal së krijuari skenarë të pavend dhe shfrytëzo informacionet që merr në favorin tënd.
DON’TS:
Në dashuri, mos u bë as i ashpër dhe as këmbëngulës, duke kërkuar që pala tjetër të hapet në të njëjtën kohë si ti. Jo të gjithë janë njësoj. Mos hezito të krijosh kontakte të reja, sepse ato do të hapin perspektiva të reja.
Virgjëresha
DO’S:
Meqë e ndien se po e tepron, pse nuk e kufizon veten? Po, për teprinë po flas. Analizo më mirë idetë e reja që ke ose që ndajnë të tjerët me ty. Në dashuri, thuaj “po” flirtit që të vjen. Njëkohësisht, vendos baza më të forta në disa nga kontaktet e tua.
DON’TS:
Është fakt që sot ka diskutime të vështira në shoqëri. Por kjo nuk do të thotë se duhet të humbasësh arsyen në mënyrën si filtron ato që dëgjon. Mos reagoni me intensitet dhe mos i zmadhoni gjërat, edhe nëse ka tension në shtëpi.
Peshorja
DO’S:
Kujdes deri në çfarë mase i sforcon disa biseda. Ndal së ndërtuari vazhdimisht skenarë fantazie në mendjen tënde. Është ndoshta hera e parë që të them se duhet ta kufizosh optimizmin, sepse ka filluar të duket i çuditshëm në sjelljen tënde. Menaxho më mirë kohën dhe mos e shpërdoro energjinë në mendime të panevojshme.
DON’TS:
Mos u përfshi në situata apo punë që nuk të përkasin, me justifikimin se po përpiqesh të ndihmosh. Në fakt, kështu vetëm bezdis. Përkundrazi, vepro qetë, por me synim të qartë, në punët që ke për të bërë. Mos merr përsipër përgjegjësi që nuk janë të tuat. Mos hezito të bësh ndryshimin që dëshiron dhe që e ndien të nevojshëm.
Akrepi
DO’S:
Bëj biseda të qeta vetëm me njerëzit që u beson vërtet, sepse vetëm kështu do të arrish të kuptosh më mirë çfarë ndodh rreth teje dhe të promovosh idetë e tua. Në jetën personale, nëse je beqar, mund të lindë një njohje e re që ka potencial të shndërrohet në diçka të bukur dhe më të qëndrueshme. Pse jo?
DON’TS:
Mos u bë i tepruar dhe i ashpër në mënyrën se si shpreh kundërshtimet, vetëm sepse disa situata të prishin ndjenjën e sigurisë. Gjithashtu, mos i mbro mendimet e tua me intensitet të tepruar, sepse kjo nuk të ndihmon. Mos u bë këmbëngulës apo absolut. Mos u imponohu të tjerëve.
Shigjetari
DO’S:
Kujdes sot, sepse dita do të jetë mjaft intensive që në orët e para të mëngjesit. Përpiqu të kufizosh teprinë, sepse ajo mund të të çojë në një shpërndarje të panevojshme emocionesh ose tensioni. Mbaj tonet e ulëta, në mënyrë që të ruash edhe qetësinë e brendshme.
DON’TS:
Mos hezito të bësh gjithçka që nevojitet për të krijuar një zonë sigurie për veten, brenda së cilës të lëvizësh ashtu siç dëshiron. Mos i shpërfill njohjet e reja që lindin tani, sepse ato mund të të favorizojnë si në dashuri, ashtu edhe në plan profesional.
Bricjapi
DO’S:
Zgjohesh me dëshirën për të mbajtur distancë nga shumë gjëra. Këshilla ime është ta ruash këtë qëndrim, edhe nëse përpara teje shfaqen situata të forta ose të ekzagjeruara. Me fjalë të tjera, përmbaje prirjen për të futur hundët gjithandej vetëm për t’u grindur. Për të ecur përpara, vepro më konkretisht dhe me objektiva të qarta.
DON’TS:
Mos u shqetëso për atë se çfarë mendojnë të tjerët për ty, vetëm sepse ndien një klimë të çuditshme në marrëdhëniet ndërpersonale. Mos u përfshi në biseda thjesht për të zbuluar çfarë po ndodh. Në fakt, mos u shqetëso fare. Mos i injoro alternativat që të ofrohen dhe mos thuaj “jo” njohjeve të reja.
Ujori
DO’S:
E vërteta është se ke shumë gjëra për të bërë sot, por do të ishte mirë të qetësohesh dhe të ndalosh përpjekjen për t’i mbyllur të gjitha brenda një dite. Nuk është e mundur, edhe ti e di këtë. Fakti që disa punë duken të lehta nuk është arsye për të marrë përsipër edhe më shumë. Përndryshe, rrezikon të hutohesh.
DON’TS:
Mos hezito të marrësh distancë, për të kuptuar se çfarë është më urgjente dhe duhet bërë menjëherë dhe çfarë mund të presë pak, madje edhe për nesër. Mos lejo ankthin të të kontrollojë. Mos hezito të bësh marrëveshjet e duhura lidhur me çështjet financiare.
Peshqit
DO’S:
Përqendrohu në çështjet profesionale dhe gjej mënyrën e duhur për të përmbushur përgjegjësitë që ke. Disa eprorë mund të kenë dëshirë të të ngarkojnë me detyra shtesë sot, ndoshta për të të testuar, ndaj duhet të japësh maksimumin. Shfrytëzo optimizmin dhe provo gjëra të reja.
DON’TS:
Mos këmbëngul t’i bësh gjërat vetëm në mënyrën tënde, thjesht sepse ndihesh më rehat kështu, sepse kjo mund të të vërë përballë shumë njerëzve. Mos u bë i tepruar në përgjithësi. Njëkohësisht, mos hezito t’i shohësh gjërat nga një këndvështrim tjetër, duke shfrytëzuar edhe mbështetjen që merr nga të tjerët. /noa.al
Shënim i noa.al: Horoskopi nuk synon të zëvendësojë në asnjë mënyrë informacionin shkencor të dhënë nga mjekë dhe specialistë të fushave përkatëse. Nëse keni nevojë për këshilla të caktuara, ju rekomandojmë të kontaktoni një profesionist. Astrologjia merret me lëvizjet e yjeve dhe planetëve, megjithatë, në asnjë mënyrë noa.al nuk nxit vendime të bazuara mbi horoskopin.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd