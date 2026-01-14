Osmani pas takimit me Sorensen: Kosova e përgatitur për hapin vendimtar drejt statusit kandidat në BE

Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, ka deklaruar se vendi është i gatshëm të hyjë në fazën e radhës të integrimit evropian, duke synuar zyrtarisht statusin e vendit kandidat për anëtarësim në Bashkimin Evropian, pas takimit me përfaqësuesin e posaçëm të BE-së për dialogun Kosovë–Serbi, Peter Sørensen.
Në reagimin e saj, Osmani theksoi se procesi i dialogut duhet të mbetet i fokusuar në njohjen reciproke dhe në trajtimin e barabartë të palëve, ndërsa vuri në dukje se Serbia vijon të shkelë marrëveshjet e arritura më herët. Sipas saj, përparimi i Kosovës në rrugën evropiane duhet të bazohet në respektimin e parimeve dhe standardeve të njëjta për të gjitha palët.
Presidentja nënvizoi se heqja e masave ndëshkuese ndaj Kosovës krijon një momentum të ri politik, i cili duhet shfrytëzuar për të avancuar drejt integrimit. “Me përfundimin e masave të padrejta, Kosova do të intensifikojë bashkëpunimin me partnerët evropianë për të ecur me vendosmëri drejt statusit të vendit kandidat”, deklaroi Osmani.
Takimet e Sørensen në Prishtinë janë pjesë e një turneu diplomatik në rajon. Pas Kosovës, i dërguari i BE-së pritet të udhëtojë në Beograd për bisedime me udhëheqjen serbe, në përpjekje për të rigjallëruar dialogun mes dy vendeve.
Vizita zhvillohet në një moment të rëndësishëm për Kosovën, e cila ndodhet në pritje të krijimit të institucioneve të reja pas zgjedhjeve të parakohshme parlamentare të 28 dhjetorit, zgjedhje që u fituan bindshëm nga Lëvizja Vetëvendosje, duke i dhënë qeverisë së ardhshme një mandat të fortë politik.
