Babai i Altin Ndocit flet për arratisjen e të birit: Është i pafajshëm

Nikollë Ndoci, babai i të arratisurit nga paraburgimi i Durrësit, Altin Ndoci i akuzuar për 4 vrasje ishte sonte në lidhje direkte me studion e “Top Story-t”.
Ai tha se nuk ka asnjë dijeni se pse djali i tij kishte vendosur të arratisej. Ndërsa shtoi se dyshon se i biri e ka ndërmarrë këtë veprim sepse nuk ka besim te drejtësia për shkak se ka 6 vite në paraburgim, sipas tij pa fakte.
Prindi foli për pafajësi të të birit kur u shpreh se djali i tij nuk ka bërë asnjë gabim, ndërsa tha se qëkur i biri u arrestua para gjashtë viteve ai ka jetuar me frikë.
I ati u shpreh se ka dashur të bëjë edhe një denoncim në polici për t’ia gjetur djalin, ndërsa tregoi se para pak orësh disa oficerë i kishin shkuar edhe në shtëpi për t’i bërë kontroll.
“Djali im s’ka bërë asnjë gabim, nuk ka gabuar në dijeninë time që përfundoi në burg. Kishte shumë marrëdhënie të mira, as edhe një indice të vogël. Kisha frikë që ditën e parë që u arrestua para 6 vitesh dhe kam ndenjur gjithmonë me frikë sepse të vriteshin 2 vëllezër nuk ishte një gjë e vogël, njeriu lind dhe vdes kur ta dojë Zoti dhe jo robi. Tani unë nuk i ruhem asnjërit më, nuk i kemi asnjërit borxh as unë as djali im.
Unë nuk mbaj asnjë lloj qëndrimi pasiv, doja që dje të denoncoja në polici se e dua djalin tim, unë nuk pashw asnjë polic. Para një ore erdhën nja 5-6 veta bënë një kontroll, asnjë bisedim apo marrëdhënie me policinë”, u shpreh babai i të arratisurit Altin Ndoci.
Kur u pyet nëse kishte pasur probleme shëndetësore, ai e pohoi dhe tha se kohët e fundit i kishte çuar disa herë.
“Ne si familje jemi të shokuar. Ka 6 vite që jemi të shokuar dhe të tronditur. Por këtë rast nuk e prisnim, siç erdhën rrethanat. Por unë e dyshoj që për atë e ka bërë sepse mendon që nuk do vepron drejtësia sepse u bënë 6 vite në hetim tashmë, 6 vite paraburgim”, u shpreh babai i tij.
“Para 3 ditësh ka folur me të i dërgova ushqime dhe më tha jam shumë mirë.
Nuk e di fare ku është. Nuk kam asnjë sinjal. Biles ta gjejë policia dhe ose ta çojë atje ku ishte ose të ma sjellë në shtëpi, sepse në shtëpi ma morën.
Unë mendoj që djali e ka marrë këtë veprim sepse nuk beson te drejtësia.
Jam shumë i shqetësuar për djalin. Nëse më dëgjon tani do i thoja që babi të do shumë, jemi të tronditur të rraskapitur dhe të lodhur pas 6 vitesh pa asnjë përgjigje. Ama kurrë nuk i them që të mos të dorëzohet. Megjithëse nuk i besoj drejtësisë, më mirë të dorëzohet që ta di se ku është sesa këtu i shqetësuar.
Kishte probleme kohët e fundit me veshkat, infeksione të brendshme, shpesh i kam dërguar edhe ilaçe”, u shpreh Nikollë Ndoci, babai i të arratisurit.
