Skandali i pandoros italiane/ Chiara Ferragni shpallet e pafajshme, mbyllet një nga çështjet më të bujshme mediatike

Itali, 14 janar 2026 Pas më shumë se dy vitesh hetime dhe përplasje ligjore, drejtësia italiane ka shpallur të pafajshme influenceren e njohur Chiara Ferragni në çështjen që lidhej me fushatat promovuese të produkteve “Pandoro” dhe vezëve të Pashkëve “Dolci Preziosi”, të cilat kishin shkaktuar një skandal të madh publik.
Gjykata vendosi se nuk ekzistojnë elementë të mjaftueshëm për ta cilësuar rastin si mashtrim me rrethana rënduese ndaj konsumatorëve, duke rrëzuar akuzat që lidhnin fushatat reklamuese të viteve 2021–2022 me pretendime për përfitime bamirësie të keqinterpretuara.
Sipas prokurorisë, produktet ishin promovuar si të lidhura me nisma bamirësie, ndërkohë që transparenca mbi destinacionin final të fondeve ishte vënë në diskutim. Megjithatë, gjykata vlerësoi se mungonin provat penale për të çuar përpara ndjekjen, veçanërisht në kushtet e reformës së fundit të legjislacionit italian për veprën e mashtrimit.
Ferragni ka deklaruar vazhdimisht se nuk kishte dijeni të detajuar mbi menaxhimin e fondeve dhe, gjatë procesit, kishte pranuar të paguante mbi tre milionë euro si dëmshpërblim, një hap që çoi edhe në tërheqjen e padisë nga shoqata e konsumatorëve Codacons.
Pas vendimit, influencerja reagoi publikisht duke e cilësuar fundin e procesit si çlirues. “Tani mund ta marr sërish jetën time në duar. Ishte një makth i gjatë që më në fund ka marrë fund”, u shpreh ajo, duke falënderuar mbështetësit dhe ekipin ligjor.
Së bashku me Ferragnin, nga akuzat u liruan edhe bashkëpunëtori i saj i atëhershëm Fabio Damato, si dhe presidenti i Cerealitalia, Francesco Canillo, duke mbyllur përfundimisht një nga dosjet më të diskutuara të viteve të fundit në Itali.
