Irani kërcënon Trumpin me vrasje

Paralajmërim i fortë nga Irani ndaj Donald Trump: Mesazh kërcënues shfaqet në televizionin shtetëror
Irani lëshoi të mërkurën një kërcënim të drejtpërdrejtë për atentat ndaj presidentit Donald Trump, duke transmetuar në televizionin shtetëror një imazh tronditës ku shfaqej Trump gjatë atentatit në mitingun e vitit 2024 në Butler, Pensilvani, i shoqëruar me paralajmërimin: “Këtë herë nuk do ta humbasë objektivin.”
Imazhi, i transmetuar nga televizioni shtetëror i Republikës Islamike të Iranit, përbën kërcënimin më të hapur deri më tani të Teheranit ndaj Trumpit dhe vjen në një moment tensionesh në rritje mes Uashingtonit dhe regjimit iranian.
Kërcënimi pason paralajmërimet e përsëritura të Trumpit se Shtetet e Bashkuara do të ndërmarrin veprime nëse Teherani vazhdon shtypjen e dhunshme ndaj protestuesve antigovernativë.
Imazhi thuhet se ka origjinën nga një tubim pro-regjimor në Iran dhe shfaqte një imazh të përgjakur të Trumpit, marrë pas atentatit në Butler, kur sulmuesi Thomas Crooks e qëlloi Trumpin në vesh gjatë një aktiviteti elektoral.
Pamjet nga tubimi u transmetuan pavarësisht ndërprerjeve të gjera të informimit të imponuara nga qeveria iraniane, me qëllim shtypjen e mbulimit mediatik të protestave mbarëkombëtare që po zhvillohen në vend.
Irani ka lëshuar edhe më parë kërcënime ndaj Trumpit, raporton noa.al duke cituar News Max një rrjet televiziv informativ amerikan pranë presidentit Trump.
Në vitin 2022, regjimi publikoi një video ku paraqitej një atentat i simuluar ndaj Trumpit në fushën e golfit të Mar-a-Lago, përpara zgjedhjeve të vitit 2024.
Kjo video u rishfaq pas arrestimit të Ryan Routh, i cili u ndalua nga autoritetet teksa dyshohej se po përpiqej të shënjestronte Trumpin pikërisht në të njëjtën fushë golfi.
Departamenti amerikan i Drejtësisë ka konfirmuar gjithashtu se autoritetet amerikane kanë penguar një komplot atentati të lidhur me Iranin në vitin 2024. Sipas dokumenteve gjyqësore, Farhad Shakeri u arrestua pasi dyshohet se ishte ngarkuar nga Garda Revolucionare Iraniane për të vrarë Trumpin në emër të regjimit.
Gjatë demonstratave të fundit pro-qeveritare, turma dëgjohej duke brohoritur “Vdekje Amerikës” dhe duke shprehur besnikëri ndaj Udhëheqësit Suprem iranian, Ajatollah Ali Khamenei.
Tubimet duket se kishin për qëllim kundërshtimin e protestave masive që kanë tronditur Iranin që nga fundi i dhjetorit, për shkak të kolapsit ekonomik dhe rritjes së zemërimit publik ndaj regjimit.
Protestat janë përballur me një reagim të dhunshëm. Më shumë se 2.500 persona janë vrarë që nga nisja e demonstratave, sipas Agjencisë së Lajmeve të Aktivistëve të të Drejtave të Njeriut me seli në SHBA, ndërsa mijëra të tjerë janë arrestuar ose ndaluar.
Ndërsa trazirat brenda Iranit janë përshkallëzuar, tensionet me Shtetet e Bashkuara janë intensifikuar. Trump ka paralajmëruar se opsionet ushtarake mbeten mbi tryezë si përgjigje ndaj shtypjes së dhunshme të qytetarëve nga regjimi.
Nga ana e tyre, zyrtarët iranianë kanë kërcënuar me sulme hakmarrëse ndaj forcave amerikane në rajon dhe ndaj Izraelit, nëse Uashingtoni ndërmerr veprime ushtarake.
