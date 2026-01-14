SHBA nis largimin e personelit nga baza ushtarake në Katar. Reuters: Ndërhyrja amerikane në Iran brenda 24 orëve

Sipas Reuters që citon dy zyrtarë europianë, një ndërhyrje ushtarake e Shteteve të Bashkuara në Iran duket e mundshme dhe mund të ndodhë brenda 24 orëve të ardhshme.
Raportimi vjen në një kohë kur tensionet në Lindjen e Mesme janë rritur ndjeshëm në lidhje me javët e fundit të protestave të mëdha anti?qeveritare në Iran dhe një shtypje të ashpër të tyre që ka shkaktuar mijëra viktima dhe arrestime.
SHBA-të kanë përmendur mundësinë e ndërhyrjes ushtarake në përgjigje të dhunës ndaj protestuesve dhe ka filluar tërheqjen e disa personelit nga bazat kryesore ushtarake në rajon si Al Udeid Air Base në Katar si masë paraprake përballë rreziqeve të mundshme të një kundërpërgjigjeje iraniane.
Raporti shton që një zyrtar tjetër europian dhe një zyrtar izraelit po ashtu kanë vlerësuar se Qeveria amerikane mund të ketë marrë një vendim për ndërhyrje, por se shtrirja dhe koha e saktë nuk janë qartësuar ende.
Autoritetet iraniane kanë paralajmëruar se do të godasin bazat ushtarake amerikane në vendet fqinje nëse Washingtoni ndërmerr veprime ushtarake kundër Teheranit.
Ngjarjet vijnë ndërsa Shtetet e Bashkuara dhe aleatët e tyre synojnë të balancojnë presionin ndaj regjimit iranian me rreziqet e një përshkallëzimi ushtarak të konfliktit në rajon.
Shtetet e Bashkuara kanë filluar të reduktojnë numrin e personelit në bazën ajrore Al-Udeid në Katar. Ky vendim vjen si një “masë paraprake” për shkak të rritjes së tensioneve në rajon.
Lajmi u konfirmua nga qeveria e Katarit, e cila deklaroi se ky hap po ndërmerret për të garantuar sigurinë në dritën e zhvillimeve të fundit midis Uashingtonit dhe Teheranit.
Shifrat e përgjakshme të protestave
Sipas grupeve për të drejtat e njeriut, gjendja brenda Iranit është kritike pasi mbi 2 mijë e 400 protestues janë vrarë gjatë shtypjes së dhunshme nga autoritetet.
Mbi 18 mijë persona janë arrestuar deri më tani ndërsa mes të vrarëve konfirmohet se janë edhe të paktën 12 fëmijë.
Protestat nisën në fund të dhjetorit për shkak të krizës ekonomike dhe rënies së vlerës së monedhës vendase, por shpejt u kthyen në thirrje për ndryshime politike.
Një rajon në alarm
Kjo nuk është hera e parë që baza ushtarake Al-Udeid vihet në shënjestër. Në qershor të vitit të kaluar, Irani hodhi raketa drejt kësaj baze si kundërpërgjigje ndaj sulmeve amerikane në objektet e tij bërthamore.
Ndërsa SHBA-të thonë se po monitorojnë situatën orë pas ore, qeveria e Katarit po merr masa për të mbrojtur infrastrukturën e saj kritike dhe sigurinë e qytetarëve.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd