‘Do të të copëtoj dhe do të të varros në Shqipëri’ – e reja kërcënoi partnerin, gjykata shpall vendimin

I dashuri nuk i hapi telefonin se ishte në rrugë, ajo e kërcënon: ‘As faturat nuk paguan, do të bëj copash e do të varros’. Gjykata shpall vendimin
Një krim brenda një marrëdhënieje në çift u shqyrtua nga drejtësia greke në qytetin e Volosit në Greqi ku një 29-vjeçare vendase u dënua me 14 muaj burgim me kusht, pas denoncimit të bërë nga partneri i saj 37-vjeçar nga Shqipëria.
Ndryshe nga sa jemi mësuar, këtë radhë shantazhi është bërë nga femra ndaj mashkullit dhe jo e kundërta, raporton noa.al duke cituar të përditshmen greke Elefteros Tipos dhe media të tjera që ka monitoruar.
Ngjarja ndodhi më 7 gusht 2022 në shtëpinë ku jetonte vajza 29-vjeçare, me partnerin e saj 37-vjeçar, me origjinë shqiptare, dhe fëmijën e tyre të mitur.
Vendimi u mor nga Gjykata Penale e Volosit, në mungesë të të pandehurës, e cila u shpall fajtore për fyerje dhe kërcënim ndaj partnerit gjatë bashkëjetesës.
Debati që përfundoi me kërcënime të rënda
Ngjarja ka ndodhur rreth orës 11:50 të mëngjesit të 7 gushtit 2022, kur mes çiftit shpërtheu një debat i ashpër verbal, në banesën e tyre në qytetin e Volosit.
Gjatë konfliktit, 29-vjeçarja i është drejtuar partnerit me shprehje fyese dhe kërcënuese, duke i thënë se nëse nuk paguante faturat e shtëpisë, nuk kishte asnjë arsye të qëndronte më në banesën ku bashkëjetonin.
Sipas aktakuzës, gruaja e ka fyer burrin shqiptar dhe i ka thënë: “Largohu nga shtëpia more, je njeri i pavlerë, as faturat nuk paguan, nuk ka asnjë arsye të të mbaj në shtëpinë time, mor shqiptar i ndyrë, plak m*ti”.
Gjithashtu, ajo e ka fyer duke përdorur shprehje të rënda si: "qerrata, gomar me brirë, shko q*ihu", etj., duke i shkaktuar frikë dhe shqetësim serioz, ashtu siç kishte deklaruar ai në Policinë greke.
Po ashtu, e pandehura i ka thënë burrit se do t’i hidhte helm në ushqim për ta eliminuar.
Situata u përshkallëzua më tej, kur ajo e kërcënoi drejtpërdrejt se do ta vriste, duke përdorur shprehjen tronditëse:
“Do të të copëtoj dhe do të të varros në Shqipëri", ka cituar i riu shqiptar.
Vetë burri ka pretenduar se gruaja e ka fyer sepse ishte nervozuar nga fakti që ai nuk i përgjigjej telefonatave të saj, pasi në momentet kur e kishte marrë disa herë po drejtonte motorin e tij.
Denoncimi dhe procedimi penal
I frikësuar nga kërcënimet, 37-vjeçari iu drejtua policisë dhe denoncoi ngjarjen. Pas hetimeve, ndaj 29-vjeçares u ngritën akuza për fyerje dhe kërcënim ndaj partnerit gjatë bashkëjetesës.
Gjatë dëshmisë së tij, viktima sqaroi se konflikti kishte nisur pasi partnerja e telefononte vazhdimisht ndërkohë që ai po drejtonte motomjetin dhe nuk kishte mundur t’i përgjigjej.
Vendimi i gjykatës
Gjykata Penale me Një Anëtar e Volosit e shpalli fajtore të pandehurën dhe i dha një dënim total prej 14 muajsh burgim me kusht, duke e konsideruar ngjarjen si një rast serioz kërcënimi në kuadër të marrëdhënieve intime. /noa.al
