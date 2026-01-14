RENDITJA E SUPERIORES/ Java e parë për 2026 trazon kampionatin, hapet beteja për titull dhe mbijetesë

Fillimi i vitit ka sjellë menjëherë lëkundje të forta në Kategorinë Superiore, ku java e 19-të ka ndryshuar ekuilibrat si në krye, ashtu edhe në fund të renditjes, duke e bërë garën më të hapur se kurrë.
Egnatia, që kryeson kampionatin, u ndal nga Vllaznia me një humbje minimale, duke frenuar tentativën për t’u shkëputur nga rivalët direkt.
Ky rezultat i jep oksigjen skuadrave ndjekëse dhe rikthen shkodranët në garën për zonën e sipërme të tabelës, në një moment kyç të sezonit.
Në të njëjtën kohë, Elbasani nuk arriti të përfitojë nga ndalesa e kryesuesve, duke u mjaftuar me një barazim, rezultat që mban të hapur luftën për vendin e dytë dhe shton presionin në javët në vijim.
Në fundin e renditjes, duelët direkte kanë prodhuar pasoja të menjëhershme. Flamurtari siguroi një pikë të vlefshme që e mban gjallë në betejën për mbijetesë, ndërsa Tirana regjistroi një fitore vendimtare përballë një rivali të drejtpërdrejtë, duke ndryshuar ndjeshëm panoramën e zonës së rrezikut.
Java e 19-të konfirmon se pjesa e dytë e sezonit pritet të jetë e ashpër, me diferenca minimale dhe çdo pikë që mund të rezultojë vendimtare për fatet e kampionatit.
Renditja:
