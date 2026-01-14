Venezuelë: Sekuestrohen 7 tonë drogë, Ministri: I përkasin mafias shqiptare që vepron nga Ekuadori

Autoritetet venezueliane kanë sekuestruar mbi 6.8 tonë lëndë narkotike në një operacion të cilësuar si strategjik, duke e çuar në mbi 7 tonë sasinë totale të drogës së kapur vetëm gjatë 13 ditëve të para të janarit. Lajmi u bë i ditur nga ministri i Punëve të Brendshme, Drejtësisë dhe Paqes, Diosdado Cabello.
Ministri i Brendshëm Venezuelan Diosdado Cabello raportoi se në ditët e para të vitit 2026, janë sekuestruar gjithsej 7,148 kilogramë drogë. Goditja më e rëndësishme ishte sekuestrimi i 6,850.41 kilogramëve në një operacion të kryer më 5 janar në pellgun e lumit Orinoco në shtetin Bolívar.
“Sasia e sekuestruar në këtë operacion është 6.850 kilogramë. Me këtë rezultat, shteti venezuelian ka arritur në 7.148 kilogramë drogë të kapura në vetëm 13 ditë,” deklaroi Cabello.
Sipas ministrit, ngarkesa përbëhej nga 238 thasë, që përmbanin gjithsej 14.280 paketime. Nga analiza rezulton se janë sekuestruar 6.758,66 kilogramë marihuanë, të ndara në 14.199 paketime, si dhe 91,75 kilogramë kokainë, të ndara në 81 paketime.
Ministri saktësoi se droga e sekuestruar në Zulia i përket “mafias shqiptare që vepron në Ekuador”, një prej anëtarëve të së cilës është aktualisht i ndaluar në Venezuelë.
Cabello theksoi se ky operacion përbën një goditje të fortë ndaj pretendimeve se Venezuela lehtëson trafikun e drogës.
“Ky është një mesazh i qartë: nga territori ynë nuk kalon as kokainë, as marihuanë dhe asnjë lëndë tjetër narkotike që shteti ka mundësi ta ndalojë,” u shpreh ai.
Ministri bëri të ditur gjithashtu se operacione të tjera janë zhvilluar në rajonin e Zulias, ku në dy raste të ndara janë arrestuar gjashtë persona, të kapur me dhjetëra kilogramë marihuanë.
“Të dyja këto raste lidhen me atë që ne e quajmë mafia shqiptare që operon nga Ekuadori,” deklaroi Cabello, duke theksuar se lufta kundër narkotrafikut është reale dhe e pandërprerë.
Sipas tij, mbyllja e rrugëve ajrore dhe detare ka detyruar grupet kriminale të përdorin rrugë tokësore, ku janë më të ekspozuara ndaj kontrollit të forcave shtetërore.
“Çdo sekuestrim është si t’i heqësh një këmbë tryezës së krimit të organizuar,” përfundoi ministri. /noa.al
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd