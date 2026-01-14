Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
VIDEO/ Kristi arratiset nga burgu, gardiani e ndjek nëpër oborr, por nuk e kap dot
Transmetuar më 14-01-2026, 17:22

Kristi ka arritur që të arratiset nga burgu. Ai ka këputur telat me të cilat ishte vendosur ‘godina e burgut’ në oborrin e shtëpisë së Big Brother, dhe ka arritur që të dalë, raporton Top Channel.

Ndërkohë Brikena nuk i është bashkuar planit, por ka qëndruar ‘në qeli’ për të shlyer dënimin e Vëllait të Madh.

Sakaq Eriku i cili ishte gardiani roje, e ka ndjekur nëpër shtëpi por pa e kapur dot.

