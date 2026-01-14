Amerikanët kthehen drejt Hënës pas 53 vitesh, NASA cakton datën historike të misionit Artemis II

SHBA – Shtetet e Bashkuara janë vetëm disa javë larg një momenti historik në eksplorimin hapësinor. NASA ka njoftuar se misioni Artemis II, fluturimi i parë me astronautë drejt Hënës që nga viti 1972, është planifikuar të nisë më 6 shkurt 2026.
Sipas agjencisë hapësinore amerikane, dritarja zyrtare e nisjes do të jetë e hapur nga 31 janari deri më 14 shkurt, ndërsa disa data rezervë janë parashikuar në rast shtyrjeje për arsye teknike apo meteorologjike.
Artemis II do të dërgojë në hapësirë astronautët e NASA-s Reid Wiseman, Victor Glover dhe Christina Koch, si dhe astronautin kanadez Jeremy Hansen, në një mision 10-ditor rreth Hënës dhe kthim në Tokë. Ky mision nuk parashikon ulje në sipërfaqen hënore, por një fluturim të afërt për testimin e plotë të sistemeve.
NASA sqaron se ulja e parë në Hënë në kuadër të programit Artemis është planifikuar me misionin Artemis III, i cili aktualisht parashikohet për vitin 2027.
Nisja e Artemis II do të varet nga faktorë të tillë si pozicioni orbital i Tokës dhe Hënës, performanca e raketës Space Launch System (SLS) dhe kushtet e motit në Qendrën Hapësinore Kennedy në Florida. Datat 7, 8, 10 dhe 11 shkurt janë caktuar si alternativa të mundshme për nisje.
Misioni do të shënojë fluturimin e parë me ekuipazh njerëzor përtej orbitës së ulët të Tokës pas më shumë se pesë dekadash. Astronautët do të udhëtojnë me anijen kozmike Orion, e cila do të përdorë gravitetin e Hënës për t’u kthyer në Tokë përmes një trajektoreje të quajtur “kthim i lirë”, duke garantuar siguri edhe në rast defektesh teknike.
Qëllimi kryesor i Artemis II është testimi i raketës, anijes kozmike dhe sistemeve mbështetëse me njerëz në bord, për të hapur rrugën drejt rikthimit të qëndrueshëm të njeriut në Hënë.
NASA ka bërë të ditur se përgatitjet finale përfshijnë zhvendosjen e raketës SLS drejt platformës së nisjes, testet e furnizimit me karburant dhe simulime të plota të procesit të nisjes. Çdo problem i mundshëm teknik mund të çojë në shtyrje të misionit.
Programi Artemis synon jo vetëm rikthimin e njerëzimit në Hënë, por edhe krijimin e bazës për misione të ardhshme drejt Marsit.
