“Aplikimi refuzohet nëse…”/ Ambasada amerikane në Tiranë mesazh të rëndësishëm për vizat drejt SHBA

TIRANË – Ambasada e Shteteve të Bashkuara në Tiranë ka shpërndarë një mesazh informues për qytetarët që aplikojnë për vizë amerikane, duke theksuar se respektimi i rregullave të vizës është thelbësor për miratimin e aplikimit.
Sipas njoftimit zyrtar, një oficer konsullor ka të drejtë të refuzojë aplikimin për vizë në rastet kur nuk bindet se aplikanti do të respektojë kushtet dhe rregullat e qëndrimit në Shtetet e Bashkuara.
Ambasada nënvizon se përgjegjësia për përdorimin korrekt të vizës i takon vetë udhëtarit, duke rikujtuar se çdo shkelje e kushteve të vizës mund të sjellë pasoja ligjore, përfshirë refuzime të ardhshme për hyrje në SHBA.
Në mesazhin e saj, përfaqësia diplomatike amerikane fton aplikantët të jenë të sinqertë gjatë procesit të aplikimit dhe të sigurohen se qëllimi i udhëtimit përputhet me kategorinë e vizës për të cilën aplikojnë.
Ambasada amerikane thekson gjithashtu se çdo aplikim shqyrtohet individualisht, bazuar në dokumentacionin e paraqitur dhe intervistën konsullore, në përputhje me ligjet e emigracionit të SHBA-së.
TravelGov
Është përgjegjësia juaj ta përdorni vizën tuaj në mënyrën e duhur.
Disa aktivitete që LEJOHEN me vizë vizitori B1/B2: ✅ Turizëm
✅ Pushime (holiday)
✅ Blerje
✅ Vizita te miq ose të afërm
✅ Takime me bashkëpunëtorë biznesi
✅ Pjesëmarrje në konventa ose konferenca
Aktivitete që NUK LEJOHEN me vizë vizitori B1/B2: ❌ Turizëm lindjeje (udhëtim me qëllimin kryesor për të lindur në SHBA, për të përfituar shtetësinë amerikane për fëmijën)
❌ Punë që sjell pagesë nga një punëdhënës ose biznes amerikan
❌ Studime për diplomë ose kredi akademike
❌ Performanca të paguara
It is your responsibility to use your visa correctly.Some activities that ARE ALLOWED on a B1/B2 visitor visa:✅ Tourism✅ Vacation (holiday)✅ Shopping✅ Visiting with friends or relatives✅ Meetings with business associates✅ Attending a convention or conference… pic.twitter.com/NpQZDeOmkM— TravelGov (@TravelGov) November 28, 2025
